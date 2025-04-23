Наполягаємо на негайному, повному і безумовному припиненні вогню, – Зеленський

Зеленський повідомив, що у Дніпропетровській області рятувальники роблять усе можливе, щоб урятувати людей після чергової атаки російських дронів. Він заявив, що Україна наполягає на повному і безумовному припиненні вогню.

Ключ до припинення вогню у бажанні Росії припинити терор, що не спостерігається. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського у Telegram.

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Україна наполягає на припиненні вогню

Президент України Володимир Зеленський повідомив про наслідки атаки росіян на Марганець у Дніпропетровській області. Зараз лікарі надають людям допомогу.

"Надзвичайно жорстокий удар і абсолютно свідомий воєнний злочин. Росіяни вдарили в місті Марганець по автобусу, який перевозив робітників та робітниць гірничозбагачувального комбінату. Звичайний автобус. Це очевидно цивільний обʼєкт, цивільна ціль. Понад 40 поранених, більшість – жінки, є дуже важкі поранення. На жаль, 9 людей загинули. Мої співчуття рідним та близьким", – повідомляє президент.

За його словами, найбільше від російського терору страждають в Херсоні та області, в Купʼянську, в Покровську, в громадах Дніпровщини: Нікополь та Марганець.

"Фактично щоденно є такі удари. Росіяни ще й вихваляються ними, публікуючи в інтернеті відео влучань по цивільних. Увесь світ має сприймати це тверезо: якщо таку форму терору застосовують росіяни, то інші терористи теж можуть перейняти її. Це одна з причин, чому продовження російської агресії є глобально небезпечним. Війна з часом змінюється, і що довше триває, то більше, на жаль, можуть бути модернізовані форми вбивств і знущань з людей", – каже Зеленський.

Ми в Україні наполягаємо на негайному, повному і безумовному припиненні вогню. Саме такою була й абсолютно правильна пропозиція Сполучених Штатів 11 березня цього року. Це абсолютно можливо. Але можливо тоді, коли на це йде Росія та припиняє вбивства. На Великдень ми досягли зниження інтенсивності бойових дій та відсутності повітряних тривог. Україна пропонувала продовжити цей стан тиші щонайменше на 30 діб і зробити припинення вогню повним,

– зазначив президент.

Він додав, що Україна запропонувала також припинення вогню бодай по цивільних об'єктах. Він закликав партнерів взяти собі за пріоритет збереження життів.

Зеленський також нагадав, що Україна вела переговори у Парижі, сьогодні у Лондоні. Він підкреслює, що наша країна неодноразово говорила, що не виключає жодного з форматів, які можуть привести до припинення вогню й надалі до справжнього миру.