Командувач Сухопутних військ Драпатий очолить ОСУВ "Хортиця", – Зеленський

Президент Зеленський розповів про нові кадрові рішення в армії. Зокрема, стало відомо, що він направив командувача Сухопутними військами Михайла Драпатого очолити ОСУВ "Хортиця".

"Доручив сьогодні посилити командний склад наших військ на Донеччині – генерал-майор Михайло Драпатий направлений для керівництва оперативно-стратегічним угрупованням військ «Хортиця». Це найжорстокіші напрямки боїв.

При цьому Драпатий зберігатиме повноваження командувача Сухопутних військ – найбільш чисельної частини наших Збройних Сил, і це допоможе поєднувати бойову роботу армії з правильною підготовкою бригад. Саме фронтові потреби мають визначати стандарти комплектування й тренування бригад", – розповів у зверненні Зеленський.

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