Наприкінці квітня Україну засипає снігом: фото, відео

Схоже, весна зовсім не планує тішити українців теплою погодою. 26 квітня Київську, Чернігівську, Полтавську, Черкаську та Івано-Франківську області засипає снігом.
Джерело:24 канал
Краєвиди в деяких областях України різко змінилися з весняних на зимові. До речі, температура повітря вночі була мінусовою.
До теми 5 місяць зими: у Карпатах мороз і значна лавинна небезпека
Українці у соціальних мережах діляться відео із засніженими трасами. Автомобільні двірники ледве встигають витирати скло від снігу.
На трасі Канів – Миронівка – Переяслав-Хмельницький видимість суттєво обмежена.
Україну засипає снігом: відео
Сніг на Полтавщині: відео Івана Мартиненка
Сніг у Полтавській області / Фото Главком, ТСН, телеграм-канал "Харьков"
Чернігівщина у снігу: відео Марини Мох
В Україну сунуть заморозки
У ніч на 27 квітня по всій Україні прогнозують заморозки. Через це рятувальники вже оголосили другий рівень небезпечності, а в окремих областях – перший.
На Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, а також у Запорізькій області та в Криму очікують до -5 градусів. У всіх інших регіонах температура повітря на поверхні ґрунту опуститься до -3 градусів.
Крім того, у Карпатах існує загроза сходження лавин у Карпатах. На високогір'ї східної частини Закарпатської області 27 квітня оголосили третій рівень небезпеки.