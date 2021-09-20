Напруження на кордоні: у Сербії заговорили про війну з Косово

Частково визнане Косово з 20 вересня заборонило в'їзд автомобілів з сербськими номерами. Це призвело до нової хвилі напруження між країнами.

Аналітик Душан Янджич не виключає, що загострення може перерости у війну. За його словами, політика взаємності, де б вона не проводилася, завжди закінчувалася збройними конфліктами.

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Політика взаємності – це політика уряду Альбіна Курті (прем'єр-міністр Косово – 24 канал). Очевидно, що і Белград, і Брюссель повинні це розуміти. Він оголосив про це у перший, а зараз і в другий термін,

– сказав експерт.

Душан Янджич додав, що Сербії не вигідно розпочинати війну, адже тоді вона втратить Косово в економічному та політичному плані.

Незалежність Косово

Незалежність Косово визнали понад 100 країн, включно зі Сполученими Штатами Америки і 22 з 27 держав-членів Європейського Союзу.

Однак Сербія як і раніше вважає цю територію своєю південною провінцією та користується підтримкою в цьому питанні Росії та Китаю.

Що відомо про війну Косово та Сербії Косово, колишній сербський край, проголосило незалежність у 2008 році після конфлікту 1998 – 99 років між албанськими повстанцями та сербськими силами.



Війна закінчилася після 78-денної повітряної кампанії Північноатлантичного Альянсу, в результаті якої серби були витіснені, а у Косово увійшли миротворчі сили.

Нормалізація відносин між Косово та Сербією необхідна для подальшої інтеграції цих країн в євроатлантичні інститути. Адже вони одні та другі прагнуть членства в ЄС, а косовари ще й хочуть до НАТО.