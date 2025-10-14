Як Кремль збільшує навантаження на регіони?

Факти такі: проблеми у Росії справді є і наростають, проте виглядає воно дещо інакше. Криза з паливом працює не тільки в економічній площині. Про це пише Олексій Копитько, інформує 24 Канал.

Читайте також Для росіян наближається переломний момент на фронті

Основні дисбаланси – між регіонами. Москва почувається чудово, у неї зростають доходи. Міська влада стурбована тим, куди розпихати гроші. А ось решта Росії, за винятком Санкт-Петербурга і ще кількох місць, занурюється в морок.

За три квартали 2025 року регіональні бюджети виконані з дефіцитом 725 мільярдів рублів. Роком раніше був профіцит 472 мільярди рублів. Поточний дефіцит бюджету є у 68 регіонів (80%). Зросли надходження від податку на доходи фізичних осіб (виплати найманцям), просіли від податку прибуток.

Якщо грубо, то тактика російської влади зводиться до того, щоб збалансувати ситуацію в нижчій точці, керуючи очікуваннями та контролюючи емоційний стан підданих. З одного боку, росіяни повинні навчитися менше їсти, отримувати менше різних благ, платити більше податків, затягнути всі пояси і бути глибокого задоволеними.

Про підвищення ПДВ у Росії вже писали. Паралельно триває процес скасування податкових пільг лише на рівні регіонів. Москва зобов'язує встановити максимальні ставки місцевих податків. Навантаження перекладається на суб'єкти федерації та малий і середній бізнеси.

З іншого боку, Кремль стежить за тим, щоб не залишити якихось значних груп населення зовсім без підтримки й не провокувати розпач. Тому, скажімо, у Росії немає безробіття – є паліатив у вигляді 3 – 4-денного робочого тижня, інших форм часткової зайнятості чи неоплачуваних відпусток.

На скандальні епізоди влада позначає реакцію. Наприклад, підрядник не виплачував зарплати працівникам на Лучегорській ДРЕС у Примор'ї, вони вийшли на протест, одразу прибігла прокуратура і питання з грошима почали вирішувати. Тобто може бути погано, але має бути тихо.

Влада періодично підкидає якісь копійки бюджетникам (з 1 жовтня їм проіндексували виплати), пенсіонерам чи іншим малозабезпеченим категоріям. Маси тримаються за ці соломинки та терплять, тож відкритих протестів – одиниці. Плюс на цьому тлі періодично когось приносять у жертву та розривають. Щоб у привілейованих верств не було поганих думок.

Плюс – показово обходжують "учасників СВО" та членів їхніх сімей (хоча насправді часто обманюють з обіцяною підтримкою).

Ситуація у Росії розігрівається

Треба сказати, що і дефіцит федерального бюджету, і дефіцити місцевих (крім кількох регіонів), і масштаб боргів не є смертельними. Тому Кремль випромінює стурбований оптимізм. Але через зниження надходжень від нафтогазових доходів, а також кризових явищ у більшості невійськових галузей ускладнюється маневр ресурсами й починає розкручуватися спіраль невдоволення. Це загрожує зривами.

Галузеві асоціації біжать до уряду з проханнями про різні форми підтримки (дотації, пільги, відстрочки тощо). Але грошей на всіх не вистачить. Тут проявляється додаткове значення паливної кризи – емоційне. Люди роздратовані. Коли на цей ґрунт падає якийсь наочний тригер, починається випробування системи на міцність.

Цікаво ЗСУ перехитрили росіян – попереду може з'явитися важливий шанс

Наприклад, останні три тижні заіскрило навколо Рамзана Кадирова та Чечні. Росія платить данину Кавказу за підсумками програної війни, Кадиров є символом цієї ганьби. Нещодавно кадирівська влада вирішила перейменувати три станиці з російськими назвами в Чечні (формально – внаслідок локальної адміністративної реформи). Це викликало критику з боку генерал-депутата Володимира Шаманова, який свого часу командував угрупуванням федеральних військ у Чечні.

На Шаманова з образами накинувся Кадиров. Це викликало кола по воді, які увійшли в резонанс з іншою історією.

Центробанк Росії вибирав дизайн купюри 500 рублів, присвяченої Північно-Кавказькому федеральному округу. На лицьовому боці – П'ятигорськ. Щодо дизайну зворотної сторони оголосили голосування. Кадиров та його спільники почали лобіювати зображення Грозний-сіті. Прогресивна Z-громадськість – гору Ельбрус.

Розгорівся скандал із взаємними звинуваченнями у фальсифікаціях, через що ЦБ скасував голосування в момент, коли Ельбрус лідирував. Тобто ЦБ прогнувся під Кадирова. Внаслідок чого Кадирову почали згадувати все: і участь у війні проти Росії, і геноцид слов'янського населення Чечні, і паразитування на російському бюджеті, коли інші регіони страждають.

Такого напруження давно не було. Втрата контролю над подібними емоційними сплесками є головною загрозою для Кремля.

Росія бомбардує лікарні в Харкові, щоб населення Росії не приходило до тями від "величі". Але оскільки реальних проблем росіян це не вирішує, то працює все гірше. Звідси легка шизофренія в "суспільній думці": "Війну ми підтримуємо, але треба якнайшвидше її закінчити".

"Санкції", які запроваджують Сили оборони України, допомагають дорогим росіянам сфокусуватися на суті. Окрім економічного, є педагогічний ефект. Не до всіх доходить, але динаміка є.