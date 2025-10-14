24 Канал має ексклюзивне право на переклад і публікацію матеріалів Девіда Акса з порталу Euromaidan Press (EP). Оригінальна публікація початково вийшла на сайті EP і публікується з дозволу правовласника.

Танкова криза у Росії

Росія зменшила свій парк до 2 478 танків. Майже всі вони – іржаві 50-річні корпуси, що потребують дорогого та тривалого відновлення, перш ніж зможуть брати участь у бойових діях.

Танкова криза настала, коли Росія повернулася до механізованих наступів після катастрофічних втрат піхоти.

Цей стратегічний зсув оголює дилему Москви. Втрати у 282 тисячі від січня перевищують можливості набору, тож Росія вирішила обміняти сталь на плоть – танки мають екіпаж з трьох людей, на відміну від піхотних відділень з 12 і більше солдатів.

Але цей обмін прискорює виснаження резервів техніки, що, як попереджають аналітики, може призвести до мобілізації або фундаментальної зміни підходу до 2026 року.

Ретельно дослідивши нещодавні супутникові знімки величезної мережі російських складів з технікою, аналітик з відкритих джерел Jompy дійшов висновку, що залишилося лише 2 478 танків, хоча кілька місяців тому було 3 106. Усі Т-72Б, окрім 92, виготовлені у 1970-х роках, сильно заіржавілі потребують масштабного і дорогого капітального ремонту, перш ніж зможуть вступити в бій.

Це не означає, що Росія не витратить гроші на відновлення цих останніх 2 478 танків, більшість з яких – це Т-62 або Т-64 і Т-72 70-х років випуску. Це означає, що на відновлення потрібний час, можливо, роки, і що війна прискорить виснаження фінансів Кремля.

Усі танки можна повернути до робочого стану, наголосив Jompy. "Це лише питання грошей і часу, а також того, наскільки Кремль готовий витрачати свої ресурси".

Дилема з танками була неминучою. З початку повномасштабної війни проти України росіяни втратили 17 тисяч танків та іншої важкої техніки. При цьому вони побудували лише кілька тисяч бронетехніки, багато з якої містять основні компоненти, запозичені зі старіших машин.

Показовий приклад: більшість "нових" Т-90М, що виходять з танкового заводу "Уралвагонзавод", насправді є модернізованими Т-90А початку 2000-х років. А корпуси цих Т-90А, можливо, нещодавно закінчилися.

Щоб уникнути повної демеханізації, Кремль використав свої запаси техніки часів Холодної війни. Але ці запаси були обмежені, і тепер вони остаточно вичерпуються.

Повернення до механізованої війни

Одна з перших ознак виснаження резервів танків з'явилася на початку цього року, коли росіяни нарешті почали витягати сотні 50-річних Т-72А з їхніх довгострокових парковок та ставити їх біля "Уралвагонзаводу".

За умови великих зусиль, Т-72А – примітивні танки з нестабілізованими головними гарматами – можуть стати чимось на кшталт сучасних броньованих бойових машин, хоча й з багатьма поступками та конструкційними компромісами. "Поки корпус цілий, їх зрештою можна буде повернути до ладу", – пояснив Jompy.

Росіянам може знадобитися кожна доступна їм техніка. Після переходу до піхотних штурмів цього року, російські полки повертаються до механізованих штурмів.

Катастрофічні втрати піхоти можуть пояснити повернення у стрій. Згідно з одним документом, який потрапив у мережу, з січня по вересень російські війська зазнали 282 тисяч втрат, серед яких щонайменше 87 тисяч загиблих. Втрати можуть перевищувати можливості Кремля набирати нові війська.

"Повернення до класичних механізованих атак має сенс у цьому новому контексті", – пояснив Jompy.

Танк не менш вразливий до українських безпілотників, артилерії та мін, ніж піхотне відділення з подібною бойовою потужністю, але в танка лише три члени екіпажу. Водночас піхотне відділення може мати десяток солдатів.

Росія, можливо, повертається до механізованих штурмів, намагаючись зменшити втрати живої сили. Ціною цього, звичайно, будуть більші втрати техніки. Це може призвести до зупинки часу. Резерви техніки дуже й дуже низькі.

Переломний момент 2026 року

Саме з цієї та інших причин деякі аналітики відчувають наближення переломного моменту. "Щоб захопити всю Донецьку область (яка має сумнівну фактичну стратегічну цінність для Росії)", – писав Роб Лі, аналітик Інституту досліджень зовнішньої політики у Філадельфії, – Москві, можливо, доведеться провести ще одну мобілізацію або іншим чином змінити свій нинішній підхід, який не досяг прориву, навіть попри проблеми України з особовим складом".

Тактика інфільтрації піхоти, ймовірно, буде менш ефективною і взимку. За словами Роба Лі, удари України вглиб Росії збільшують вартість війни для Кремля, а посилення підтримки з боку США може ще більше погіршити здатність Росії вести війну".

"Якщо Москва вирішить продовжувати війну аж до 2026 року, – підсумував Лі, – вона продемонструє свою готовність прийняти зростальні ризики довготривалої шкоди заради сумнівних стратегічних здобутків".