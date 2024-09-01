На напрямку головного удару ворога ситуація складна, – Сирський

Головнокомандувач ЗСУ відзвітував про ситуацію на фронті. За його словами, на напрямку головного удару російської армії ситуація складна.

Проте він запевнив, що всі необхідні рішення на всіх рівнях приймаються без зволікань. Про це він повідомив зранку 1 вересня.

Дивіться також Понад пів сотні штурмів ворожої армії на Покровському напрямку: карта бойових дій 1 вересня

Сирський про ситуацію на фронті

На напрямку головного удару ворога ситуація складна,

– ідеться в повідомленні.

За словами головнокомандувача ЗСУ, всі необхідні рішення на всіх рівнях приймаються без зволікань.

Сирський зазначив, що попри те, що у противника є перевага у кількості озброєння та людей, дякуючи нашим воїнам, ворог зазнає відчутних втрат.

"Боротьба за Україну триває", – резюмував він.