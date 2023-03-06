У ЗСУ назвали напрямок, на якому росіяни атакують активніше, ніж на Бахмутському

Зараз Бахмут є однією з найзапекліших точок на лінії фронту, як і весь відповідний напрямок. Однак є ще один напрямок, на якому росіяни часом атакують навіть інтенсивніше.

Про це в етері національного телемарафону заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий. Мова йде про Луганський напрямок, а точніше – про Кремінну.

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Запеклі бої під Кремінною

Сергій Череватий відзначив, що упродовж кількох тижнів росіяни намагаються вести активні дії в районі Кремінної. Особливо в районах кількох населених пунктів, де активність ворога інколи перевищує дії росіян на Бахмутському напрямку.

Намагається проводити атакувальні дії, зокрема, за цю добу в районі Білогорівки, в районі Невського, Серебрянського лісництва спостерігається активність ворога. Навіть більша ніж на Бахмутському напрямку,

– розповів Череватий.

На цьому напрямку ворог активно використовує артилерію та реактивні системи залпового вогню. Тільки за минулу добу зафіксували 329 обстрілів. Крім того, відбулося 14 боєзіткнень між українськими воїнами та загарбниками.

Також ворог активно використовує бронетехніку, але її нищать наші захисники. За минулу добу наші воїни позбавили росіян:

2 танків Т-72;

бойової машини піхоти;

самохідного міномета "Тюльпан";

34 одиниць живої сили.

Ще 62 загарбники зазнали поранень.

На напрямку Кремінної у ворога відбуваються постійні ротації на тлі втрат, але в основному там воюють регулярні підрозділи російської армії та бойовики. Сергій Череватий відзначив, що ці війська діють більш обережно, тому в порівнянні з Бахмутом, де основна наступальна сила – вагнерівці, яких примушують іти у ближній бій, ворожі втрати в районі Кремінної є меншими.

Українські воїни тримають оборону Бахмута

Ситуація в Бахмуті надзвичайно складна – наші воїни тримають оборону й дають ворогу відсіч у важких боях. Однак Сергій Череватий спростував заяви про те, що ЗСУ нібито вийшли з міста.

Речник Східного угруповання військ підкреслив, що жодна армія світу ніколи не оголошує про свої тактичні дії, проте українські сили тримають оборону в Бахмуті й інформація про те, що наші війська буцімто відійшли з міста – фейк.

Окремо Череватий зауважив, що шлях Бахмут – Костянтинівка доволі небезпечний. Проте наші підрозділи забезпечують можливість постачати до Бахмута все необхідне.