У напрямку Маріуполь – Запоріжжя ведуться бої: це унеможливлює рух гуманітарної колони
5 березня 2022 , 13:06Читать новость на русском
Верещук каже, що Росія порушує всі можливі домовленості. Зокрема, окупанти ведуть бої у напрямку Маріуполь – Запоріжжя. Це блокує рух гуманітарної колони.
Ірина Верещук звернулася до Росії, аби держава-агресор припинила вогонь, аби надати гуманітарну допомогу в Маріуполь. Про це вона заявила 5 березня, повідомляє 24 канал.
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У напрямку Маріуполь – Запоріжжя ведуться бої в районі населених пунктів Пологи – Оріхове, які унеможливлюють рух гуманітарної колони,
– зазначає Верещук.
Звернення Ірини Верещук: дивіться відео
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