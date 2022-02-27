У напрямку України з Білорусі постійно злітають транспортні літаки, – Генштаб ЗСУ

27 лютого 2022 , 21:52
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

На білоруських аеродромах зосереджено багато авіації. Транспортні літаки постійно летять у напрямку України.

За даними Генштабу ЗСУ, Російська Федерація продовжує накопичення авіаційної техніки та активізацію спецпризначенців на території Республіки Білорусь.

Важливо: Білоруське командування привело у бойову готовність частину своїх підрозділів

Зокрема, на аеродромі Мачулищі зосереджено:
  • понад 50 літаків;
  • 10 вертольотів;
  • 2 літаки Ан-124.

З аеродромів Барановичі та Мачулищі постійно злітають транспортні літаки в напрямку України.

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Автор: Ігор Саджениця