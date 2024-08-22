Путін зібрав нараду через ситуацію в прикордонних областях: "проблеми" не лише на Курщині

Російський диктатор Владімір Путін зібрав нараду у зв'язку із "напруженою" ситуацією на російській території, що межує з Україною. Під час розмови зачепили відразу три прикордонних області.

Кремлівський господар вочевидь стурбований ймовірною загрозою й для інших регіонів. Адже під час наради обговорили ситуацію у Курській, Бєлгородській, а також Брянській областях, про це повідомляють російські ЗМІ, пише 24 Канал.

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Путін зібрав нараду через ситуацію у прикордонні

Владімір Путін у режимі відеоконференції провів нараду щодо ситуації у Бєлгородській, Брянській та Курській областях.

За словами губернатора Брянської області Олександра Богомаза, ситуація у Климовському районі нібито стабілізувалась. Напередодні росіяни бідкалися на буцімто прорив української ДРГ на цій території, де "було боєзіткнення".

Він також повідомив, що у шести прикордонних районів області готуються до потенційної евакуації населення. Також там планують відправляти дітей до інших регіонів, аби ті навчалися там у навчальних закладах.

Водночас Путін доручив Мантурову та Сілуанову продумати фінансування територіальної оборони та підготовку до опалювального сезону у прикордонних регіонах. Диктатор начебто підтримав ідею про фінансування територіальної оборони там коштом федерального бюджету.

Ну й звісно, що російська влада встигла побідкатися про нібито атаку ЗСУ на Курську АЕС. Путін запевнив, що буцімто вже проінформував МАГАТЕ, тож у країні-агресорці очікують, що до атомної електростанції надішлють спеціалістів.