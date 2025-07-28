Росія може поширювати свою пропаганду про мітинги в Україні й не тільки, – прогноз ЦПД

У Центрі протидії дезінформації визначили, на що може бути націлена російська пропаганда в серпні. Однією з найголовніших тем ворожих інформаційних кампаній можуть стати мітинги в Україні.

Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення Центру.

Дивіться також "Уже йде, але ніколи не оголосять": Коваленко пояснив, чому "класичної Третьої світової" не буде

Що прогнозує ЦПД щодо тем російської пропаганди?

За даними фахівці, Росія може націлити свою інформаційну кампанію на дискредитацію української влади. Для цього вороги можуть перекручувати зміст мирних мітингів в Україні.

Росія активно використовує тему мітингів як інструмент інформаційно-психологічних операцій, намагаючись спотворити їхній зміст і нав’язати громадськості інтерпретацію, яка вигідна Кремлю. Пропагандистські ресурси вже поширюють неправдиве твердження, що український народ нібито вимагає "капітуляції", "повалення влади" та "припинення війни за будь-якоої ціни". Це супроводжується заявами, що Захід має припинити підтримку України, оскільки "влада в Україні втратила легітимність". Ймовірно, ця тенденція продовжиться,

– йдеться в заяві ЦПД.

Для поширення відповідних фейків, Росія може залучити мережу підконтрольних медіа, блогерів та інфлюенсерів у західних країнах, щоб наративи про нібито "внутрішній колапс", "розкол у суспільстві" та "готовність українців до державного перевороту" виглядала більш правдоподібно для масової аудиторії. Вплив на думку громадян західних країн досі є основною метою росіян. Пропагандисти можуть навіть спробувати фальсифікуватиме фото і відео з мирних акцій в Україні, наприклад змінювати плакати на фото чи додавати російську символіку.

Окрім цього, пропагандисти можуть спотворювати чи перебільшувати дійсну інформацію щодо просування російських військ на фронті, намагаючись вплинути на жителів прифронтових регіонів та посіяти серед них паніку й дискредитувати ЗСУ.

Після раунду переговорів у Стамбулі також можливі російські інформаційні провокації. Ворожі медіа знову говоритимуть, що Україна нібито затягує мирний процес, тоді як Росія "вже готова до завершення війни". Росіяни також говоритимуть, що зустріч лідерів "заради зустрічі" є недоречною.

На тлі 9 етапу обміну полоненими пропагандисти можуть посилить наратив про нібито принизливе ставлення до звільнених бійців ЗСУ, говорячи, що їх позбавляють зарплат, матеріальної допомоги, а також піддають психологічному тиску.

Росіяни ще активніше поширюватимуть звинувачення, що звільнених нібито примусово повертають на передову або намагаються переслідувати за "дезертирство", відкриваючи кримінальні справи. Центр прогнозує, що подібні інформаційні кампанії будуть націлені передусім на дискредитацію українського військового командування, моральне виснаження військових, які досі перебувають у полоні, та підрив довіри до системи обміну в очах суспільства,

– зазначили в Центрі.

Росіяни намагатимуться підірвати довіру до української ППО, особливо на тлі Дня Повітряних Сил. А під час річниці операції в Курській області росіяни можуть героїзувати власних військових і таким чином принижувати Україну.

Також ЦПД прогнозує, що на тлі збору врожаю російська пропаганда активізує кампанії проти аграрної справи, нагнітаючи паніку серед населення про наближення гуманітарної катастрофи через поганий урожай зернових.

Іншими питаннями, якими може маніпулювати Росія – це криза води на ТОТ, спроби спровокувати міжетнічну ворожнечу та активність з боку Білорусі.