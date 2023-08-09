Чинний нардеп Анатолій Гунько отримав підозру: його спіймали на величезному хабарі

НАБУ та САП спіймали чинного депутата Верховної Ради та двох його помічників на хабарі у розмірі 85 тисяч доларів. Йдеться про нардепа Анатолія Гунька.

НАБУ розпочало розслідування після заяви підприємця, у якого вимагали хабар.

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Нардеп вимагав хабар за землю

Правоохоронці не називають ім'я підозрюваного, проте повідомили, що він є головою ТСК з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних наук України. Цю посаду займає чинний депутат Анатолій Гунько.

Гунько запропонував підприємцю отримати під обробку землю, яка належить державі. Він вимагав 130 доларів за один гектар землі. За домовленістю нардеп мав передати 1700 гектарів землі і отримати за це 221 тисячу доларів США. Сума у 85 тисяч доларів мала стати авансом за "послуги".

Чинного нардепа викрили на хабарі / НАБУ та САП

Саме під час передачі авансу НАБУ викрили депутата та двох помічників.

Викриття на хабарі чинного нардепа: дивіться відео

Справа Анатолія Гунька