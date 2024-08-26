У ДБР сказали, чи справді прихильник УПЦ МП нардеп Дмитрук втік з України

Державне бюро розслідувань повідомило, що чинний народний депутат справді незаконно перетнув кордон України. Тобто він проїхав нелегально.

Радниця з комунікації Державного бюро розслідувань (ДБР) Тетяна Сап'ян в ефірі телемарафону заявила, що вони вже встановили ці факти. ЗМІ писали про те, що Дмитрук втік з України 25 серпня, пише 24 Канал.

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Що кажуть в ДБР про втечу Дмитрука

Якщо говорити про підозру щодо незаконного перетину кордону й депутатом, й іншим особам, які, можливо, були причетні саме до цієї події та цього правопорушення, то ще поки зарано. Зараз слідство збирає всі дані і з'ясовує,

– розповіла Сап'ян.

За її словами, варто розуміти, що одна людина не могла просто так взяти і перетнути нелегально кордон, обійти пункти пропуску. Тобто їй у цьому допомагали.

"Проте також маємо розуміти, що це потрібно довести юридично. І підозра оголошується працівникам інших служб, не лише чинному депутату, не лише тоді, коли є доказова база", – заявили в ДБР.

Тетяна Сап'ян також пояснила, що в Одесі працюють слідчо-оперативні групи ДБР, туди виїхали працівники центрального апарату бюро. Адже підозрюють, що саме там Дмитрук напав на співробітника правоохоронного органу.

До речі, напередодні, 25 серпня, ЗМІ писали, що нардеп Артем Дмитрук засвітився у молдовській поліції Штефан-Воде.