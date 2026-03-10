Не повертається з "відрядження" вже 2 роки: стало відомо, куди втік нардеп від "Слуг" Куницький

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Куницький подав декларацію за минулий рік і вказав у ній країну свого проживання. Раніше він виїхав з України і вже 2 роки не повертається.

У декларації зазначено, що зараз Куницький мешкає у Канаді та користується житлом безкоштовно. Про це пише Obozrevatel.

Де зараз нардеп Куницький, який втік з України?

Депутат проживає у квартирі площею 43 квадратних метрів. Власником житла вказаний іноземець Йона Тьян. Куницький користується цією квартирою з жовтня 2024 року, хоча у декларації дворічної давнини таке житло не зазначалося.

Також у документі вказано, що протягом минулого року депутат не отримував жодних доходів. Зарплату народного депутата він теж не отримує.

За словами депутата від "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка, Куницький не з'являється на засіданнях парламенту вже понад півтора року.

Основним джерелом коштів для життя за кордоном залишаються його заощадження.

Наприкінці минулого року депутат задекларував 100 тисяч доларів готівкою, тоді як у 2024 році ця сума становила 115 тисяч.

Крім того, у новій декларації не згадуються 1,7 тисячі доларів, які раніше були на його рахунку в "ПриватБанку".

Нагадаємо, що у грудні 2024 року ЗМІ повідомляли, що Куницький виїхав за кордон нібито у коротке парламентське відрядження в Ізраїль. Востаннє його місцезнаходження фіксували у США.

Тоді Куницький повідомляв колегам, що не планує повертатися в Україну, поки не будуть покарані поліцейські, які, за його словами, зламали йому ребра.

Довідка: Ймовірно, мовиться про інцидент у березні 2022 року, коли поліція затримала Олександра Куницького за незаконне фільмування блокпоста.

Також нардеп заявляв, що готовий скласти депутатський мандат.

Що відомо про скандал із нардепом Куницьким?