Нардеп-"слуга" просить Зеленського ввести воєнний стан

Народний депутат Олег Дунда звернувся до президента Володимира Зеленського. Представник фракції "Слуга народу" закликає главу держави ввести воєнний стан.

За словами нардепа, вчинки Кремля вимагають рішучих дій. Тому він закликає ввести воєнний стан на всій території України.

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Бойовики тепер офіційно під покровом Росії

Олег Дунда наголосив, що після визнання Путіним бойовиків, відносини України з найманцями не змінилися. Однак тепер вони під офіційним покровом Кремля.

Нардеп підкреслив, що Росія зруйнувала мінські угоди, тому тепер вони не зобов'язують Україну. Крім того, в Україні тепер з'явилися колаборанти, які вже відкрито готуються до того, щоб зустрічати війська агресора. Тому нардеп звернувся до президента.

Закликаю президента до рішучих дій. Потрібно вводити військовий стан по всій країні та вирішувати це питання,

– заявив Дунда.

Можливість введення воєнного стану в Україні: головне

21 лютого очільник Кремля Путін оголосив про "визнання незалежності" псевдореспублік на тимчасово окупованій території України. Після цього він підписав "договори про дружбу" з ватажками бойовиків.

Після цього Путін віддав розпорядження ввести війська на територію квазіутворень для нібито "забезпеченення миру". Тобто Кремль "легалізував" свої війська, які перебувають на тимчасово окупованій території України з 2014 року.

Через це у ЗМІ з'явилася інформація про те, що РНБО може ввести воєнний стан. Однак поки такого рішення не ухвалили.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що воєнний стан вводитимуть у випадку, якщо Кремль наважиться на агресію.

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