Нардеп від ОПЗЖ взяв помічницею невістку, бо "лише їй довіряє святі питання"

Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Василь Німченко потрапив у скандал. Все через те, що взяв у помічниці свою невістку Марину.

При цьому, політик не вважає, що мовиться про конфлікт інтересів чи кумівство. Свій вибір помічниці він обґрунтовує тим, що "святі конфіденційні питання нардепа" міг довірити тільки близькій людині.

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Народний обранець стверджує, що не розуміє, як його родичка, працюючи з ним, може нашкодити інтересам держави. "У нас є сімейні династії серед депутатів. Тут є конфлікт інтересів? Не туди дивляться на конфлікт інтересів", – бідкався Німченко.

Німченко пояснив, що турбується про свою життєдіяльність

Політик стверджує, що невістка сама хотіла цю роботу, а він натомість прагне забезпечити незалежність своєї діяльності. Нардеп пояснив, що має на увазі життєдіяльність людини, зокрема – питання здоров'я чи водіння автомобіля. "Я можу помічника взяти, щоб водив мені машину? Який, коли я говорю, миттєво друкує? Можливо, хтось краще за неї друкує? Я таких не зустрічав", – наголосив він.

Антикорупційні органи – іншої думки, аніж нардеп

Навесні 2021 року Нацагентство з питань запобігання корупції скерувало до суду адмінпротокол щодо Німченка через його помічницю. У роботі невістки НАЗК все ж побачило конфлікт інтересів.

Втім нещодавно, 22 вересня, Печерський районний суд Києва закрив цю справу. Сталося це через те, що закінчився строк притягнення народного депутата до адміністративної відповідальності.

Що відомо про Василя Німченка

Щомісяця Марина Німченко отримує зарплату у 16 тисяч гривень. Помічницею свого свекра вона працює від середини вересня 2019 року. За цей час жінка офіційно заробила понад 374 тисячі гривень.

Джерело: "Вікіпедія"