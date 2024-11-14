Любить Лукашенка, сподівається на Трампа і погрожує Зеленському: що відомо про Євгена Шевченка

Скандальний нардеп Євгеній Шевченко знову потрапив у медіапростір близько тижня тому. Він почав погрожувати у своєму телеграм-каналі Володимиру Зеленському, через що нарвався на критику. Але цей скандал – далеко не єдиний, чим запам'ятався Шевченко.

24 Канал коротко нагадає читачам, хто такий Євгеній Шевченко, який отримав підозру у державній зраді. Йому загрожує 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Шевченко погрожував Зеленському, влада відреагувала

Давай, Вово, давай! Час, товаришу президенте, починати діалог. Я розумію, що після цього тобі доведеться піти. Але країна важливіша за особисті амбіції,

– написав нардеп 7 листопада у телеграм-каналі.

Це був заклик до Зеленського розпочати переговори з Москвою. Нардеп обіцяв підтримку, мовляв, якщо потрібно, "знову поїде до Мінська".

"Все вирішимо. Ти тільки почни. А не хочеш – тебе змусять піти. І змусять тебе ті, хто вчора тобі аплодував у країнах західного світу", – звернувся він до президента.

На ці погрози відреагував Андрій Єрмак – також у телеграм-каналі.

"Деякі народні депутати, схоже, заплуталися в питаннях національної безпеки, національних інтересів і майбутнього країни. Якщо у їхніх головах національні інтереси дорівнюють поразці України, то вони роблять велику помилку в інтересах Росії. План перемоги України, Формула миру – це шлях до справедливості", – написав він.

Цікаво, що в своєму телеграм-каналі Шевченко швидко відповів Єрмаку. Він закликав "не травити народних депутатів", а взагалі допис керівника ОП "вже читають у США". А в попередньому пості наполягав, що Шуфрич, Дубінський і Дмитрук мають повернутися до зали Верховної Ради. Навіть написав про це листа Трампу та Венсу.

Руслан Стефанчук у фейсбуці також жорстко висловився про Шевченка.

"Окремі народні депутати, які мають прізвище українського класика-пророка, у своїх інформаційних "випорожненнях" демонструють повну зневагу до справедливого прагнення українців перемогти у війні. Водночас цей інформаційний шлак таких народних обранців не тільки сповнений хамства та невігластва, що споконвічно є родовою ознакою виродків з північного кордону, але й спрямований на роз'єднання Української нації", – написав він.

Запорукою перемоги, як зауважив Стефанчук, є єдність українського народу, героїзм українських воїнів та повна підтримка партнерів.

Інші зрадофільські наративи, прикриті прагненням якнайшвидше з'їздити "на дранікі" до агресора – не тільки не мають нічого спільного з демократичними свободами, але й зі статусом народного обранця,

– підкреслив голова Верховної Ради.

За тиждень, 14 листопада, Служба безпеки, Державне бюро розслідувань та Офіс Генерального прокурора оголосили Шевченкові підозру у державній зраді. Ідеться про те, що нардеп систематично займався інформаційно-підривною діяльністю в інтересах держави-агресора, поширював фейки Кремля щодо подій в Україні та її зовнішньополітичного курсу, а у жовтні-листопаді 2024 року поширював неправдиву інформацію про командування Сил оборони України та настрої всередині суспільства.



Настрої Шевченка змінюються миттєво / Скриншот 24 Каналу

Чи працює Шевченко в ГУР

8 листопада Андрій Юсов заявив, що Шевченко не є співробітником ГУР. Таким чином в ГУР відповіли на закиди, мовляв, Шевченко допомагав розвідникам і справді їздив у Мінськ. Також сам нардеп говорив, що пов'язаний із розвідкою. Утім, слова Юсова він не коментував.

Власне, про зв'язку "Шевченко – ГУР – Мінськ" рік тому в інтерв'ю розповів Кирило Буданов.

Ми задіювали всі канали зв'язку, які в нас були. Навіть задіювали народного депутата одного. Заради того, щоб не допустити втягування Білорусі у війну та, коли відбулося витіснення і втеча російської армії, не допустити повторних спроб заходу з території Білорусі чи спроб завдання ударів,

– сказав тоді керівник ГУР.

На запитання, хто цей депутат, Буданов відповів: "Всі розуміють – це пан Шевченко, Євгеній. Ми користуємося можливостями його комунікації, його зв'язками. Особливо сильно ніколи це не приховували. Він є ефективним у цьому процесі. Пан Шевченко достатньо давно допомагає нам, давайте так це назвемо. І жодного разу не відмовляв, коли ми зверталися з певними проханнями до нього".

Інші скандали, пов'язані з Шевченком

Цей нардеп давно дружить з Лукашенком. Наприклад, 2021 року поїхав у Мінськ, де заявив, що третина українців хотіла би бачити білоруського диктатора своїм президентом. І підтримав Лукашенка, коли той затримав опозиціонера Романа Протасевича. За це Шевченко поплатився депутатським мандатом від "Слуги народу".

Також 2021 року Шевченко говорив, що хотів би поїхати до Донецька, бо там "наші люди стріляють один в одного". Загалом він виступав проти Революції Гідності, тож нардепа радо включали в ефір російські канали і канали Медведчука. Шевченко підтримував Азарова та Шарія, критикував Кулебу та Уляну Супрун (яку називав "доктор Смерть") і відомий особливою ненавистю до Джорджа Сороса.



Шевченко не любить Сороса / Скриншот 24 Каналу

Натомість любить УПЦ МП. Нардеп не підтримав заборону московської церкви і вимагав повернути кремлівським попам Києво-Печерську Лавру.

"Все-таки заборона УПЦ несе Божу кару для своїх кривдників. Найпотужніший в історії людства ураган Мілтон насувається на Штати (...) Не можна було чіпати церкву!" – переконаний він.

І загалом Шевченко підтримує диктатури. Коли в січні 2022 року в Казахстані були протести, він написав: "Казахстан – член ОДКБ. Противага НАТО. Чекаємо на введення російських сил у Казахстан".

Тепер же нардеп сподівається на Трампа, який "допоможе Україні провести вибори" та покарає Сергія Стерненка, з яким Шевченко має особисті рахунки.



Шевченко сподівається, що "дальшє дєйствовать будєм ми" / Скриншот 24 Каналу

Довідка. Євген Шевченко народився в Мелітополі, має диплом юриста. Обіймав керівні посади в низці компаній. Двічі балотувався до Верховної Ради у 2012 і 2014 роках, пройшов у 2019 році від "Слуги народу". До слова, тоді був довіреною особою Зеленського. 2022 року приєднався до депутатської групи "Відновлення України". Член Комітету ВРУ з питань економічного розвитку, голова підкомітету з питань промислової політики, керівник групи з міжпарламентських зв'язків із Казахстаном.