Нардеп Юрчишин назвав найпріоритетніші зараз законопроєкти для Верховної Ради

Наступне засідання Верховної Ради має відбутись найближчим часом. Нардепи мають розглянути чимало законопроєктів.

Про це в ефірі 24 каналу повідомив народний депутат Ярослав Юрчишин. За його словами, парламент має розглянути найпріоритетніші законопроєкти.

До теми Наступне засідання Ради може відбутися наприкінці тижня, – Корнієнко

Юрчишин: Маємо досвід 3-разового відкладення важливого

Юрчишин розповів, що на розгляді парламенту будуть різні закони. Мовиться лише про важливі та пріоритетні речі, які зараз потрібні під час воєнного стану в Україні.

Це будуть пріоритетніші закони найближчого засідання, яке відбудеться в досяжній перспективі,

– сказав нардеп.

Зокрема, депутат відзначив, що насправді більш пріоритетними будуть законопроєкти, які стосуються:

спрощенню роботи з перетину кордону гуманітарними вантажами;

допомозі ЗСУ для виконання функцій захисту держави;

сприяння бізнесу.

Проте, на думку народного обранця, важливо не знімати градус навколо питання Московського патріархату, колабораціонізму та заборони проросійських партій.

"Маємо досвід 3-разового відкладення важливих питань. Учетверте ми не можемо повторити цю помилку", – зазначив Юрчишин, натякаючи на часи проголошення незалежності України, Помаранчеву революцію та Революцію Гідності.

Актуально – в Україні пропонують заборонити Московський патріархат: дивіться відео