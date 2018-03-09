Нардеп Левченко намагався метнути "коктейль Молотова" у комунальників у Києві

Народний депутат Юрій Левченко (позафракційний) метнув "коктейль Молотова", заважаючи комунальним службам зносити незаконні гаражі в Шевченківському районі Києва.

Про це повідомили в прес-службі Національної поліції.

Як повідомляється, працівники КП "Київблагоустрій", згідно з приписом, проводили демонтаж незаконних гаражів в одному з кооперативів.

На місце прибули народний депутат Юрій Левченко та депутат Київради Святослав Кутняк, які намагалися кинути пляшку із запальною сумішшю. В результаті виникла бійка, яку припинили правоохоронці.

Після цього депутати поїхали з місця події. Із заявою про побиття в поліцію вони не зверталися. Повідомлення від лікарів теж не надходило, – підкреслили у прес-службі Нацполіції.

В даний момент слідчо-оперативна група проводить опитування свідків. Пляшку із запальною сумішшю поліція вилучила.