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      Нардеп "Юзік" потрапив у ДТП: фото

      -
      "Юзік" потрапив у ДТП / Фото з фейсбуку Володимира Кабаченко

      Народний депутат від "Слуги народу" Юрій Корявченков, більш відомий під "кварталівським" псевдонімом "Юзік", потрапив у ДТП У Києві. Інцидент трапився 17 березня.

      Свідком ДТП став нардеп від "Батьківщини" Володимир Кабаченко.

      Пригадаємо "Юзік" взяв у помічниці власну дружину

      Судячи з фотографій, опублікованих депутатом партії "Батьківщина" у фейсбуці, Корявченков став винуватцем аварії.

      Задоволений Юзік на фоні не дуже задоволеного власника авто, у яке в’їхав Юзік,
      – підписав фото Кабаченко.


      Пост Кабаченко у фейсбуці / Скріншот

      Зауважимо, що Юрій Корявченков уже не вперше порушує правила дорожнього руху. В Одесі він залишив свій позашляховик Toyota просто посеред перехрестя і пішов. Його авто перекрило дорогу рятувальникам, які продовжують ліквідовувати наслідки пожежі в одеському коледжі.

      Фото пригод "Юзіка" в Одесі – за посиланням.

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини України Квартал 95 Поліція Верховна Рада Аварії та ДТП Новини Києва Слуга народу Новини політики
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