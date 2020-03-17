Нардеп "Юзік" потрапив у ДТП: фото

Народний депутат від "Слуги народу" Юрій Корявченков, більш відомий під "кварталівським" псевдонімом "Юзік", потрапив у ДТП У Києві. Інцидент трапився 17 березня.

Свідком ДТП став нардеп від "Батьківщини" Володимир Кабаченко.

Пригадаємо "Юзік" взяв у помічниці власну дружину

Судячи з фотографій, опублікованих депутатом партії "Батьківщина" у фейсбуці, Корявченков став винуватцем аварії.

Задоволений Юзік на фоні не дуже задоволеного власника авто, у яке в’їхав Юзік,

– підписав фото Кабаченко.



Пост Кабаченко у фейсбуці / Скріншот

Зауважимо, що Юрій Корявченков уже не вперше порушує правила дорожнього руху. В Одесі він залишив свій позашляховик Toyota просто посеред перехрестя і пішов. Його авто перекрило дорогу рятувальникам, які продовжують ліквідовувати наслідки пожежі в одеському коледжі.

Фото пригод "Юзіка" в Одесі – за посиланням.