Нардеп "Юзік" потрапив у ДТП: фото
Народний депутат від "Слуги народу" Юрій Корявченков, більш відомий під "кварталівським" псевдонімом "Юзік", потрапив у ДТП У Києві. Інцидент трапився 17 березня.
Свідком ДТП став нардеп від "Батьківщини" Володимир Кабаченко.
Пригадаємо "Юзік" взяв у помічниці власну дружину
Судячи з фотографій, опублікованих депутатом партії "Батьківщина" у фейсбуці, Корявченков став винуватцем аварії.
Задоволений Юзік на фоні не дуже задоволеного власника авто, у яке в’їхав Юзік,
– підписав фото Кабаченко.
Пост Кабаченко у фейсбуці / Скріншот
Зауважимо, що Юрій Корявченков уже не вперше порушує правила дорожнього руху. В Одесі він залишив свій позашляховик Toyota просто посеред перехрестя і пішов. Його авто перекрило дорогу рятувальникам, які продовжують ліквідовувати наслідки пожежі в одеському коледжі.
Фото пригод "Юзіка" в Одесі – за посиланням.