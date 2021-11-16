Нардепа Дмитрука виключили з фракції "Слуга народу"

Народного депутата Артема Дмитрука виключили з фракції "Слуга народу". Причиною цього раніше називали те, політик "виляє" від партії.

Рішення про виключення зі складу фракції ухвалили на з'їзді "Слуги народу" напередодні. Його зачитав заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко на засіданні парламенту.

Що цьому передувало Виступав у Шарія: нардепа Артема Дмитрука виключать з фракції "Слуга народу"

Причини виключення з партії

Ще на початку листопада голова фракції монобільшості Давид Арахамія заявив, що Артем Дмитрук "виляє" від партії та будує власну політичну кар'єру. Політик порадив своєму колезі знайти у собі сміливість та оголосити, що він будує свій шлях окремо від "слуг".

На з'їзді "Слуги народу" народні обранці вирішили ініціювати процедуру виключення Дмитрука з парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності.

На своїй сторінці у фейсбуці нардеп відреагував на рішення своїх колег по фракції. За його словами причиною виключення стало те, що "його думки розходилися з поглядами партії".

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