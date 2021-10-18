Нардепа Івченка запідозрили у браконьєрстві під час риболовлі: фото

Нардеп Вадим Івченко поділився у соцмережі фото з риболовлі. На світлинах політик хизується уловом, впійманим за допомогою браконьєрського "драча".

Івченко зауважив, що у нього була гарна риболовля. Окрім того, він запевнив, що упіймав всю рибу "на вудку".

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У коментарях рибалки зауважили, що на одному з фото видно: політик використовує так званий "драч". Мовиться про саморобне заборонене пристосування для риболовлі.

Воно складається зі спаяних або зварених разом декількох великих гачків.



Скриншоти зі сторінки Івченка / Колаж 24 каналу

У мережі нагадали: за кожну виловлену таким способом рибину необхідно заплатити штраф у розмірі 3,5 тисячі гривень.

Користувачі соцмережі підрахували: загалом рибалка мала б "коштувати" нардепові понад 100 тисяч гривень.

Скандал з Івченко

Нардеп Івченко вже не вперше опиняється в епіцентрі скандалу.

За даними ЗМІ, навесні 2021 року він посварився з патрульними, які зупинили його автомобіль.

Спершу відео опублікували у фейсбук-групі "Зупини_Лося". На оприлюднених кадрах видно, як політик називає патрульних чортами та погрожує, що їх звільнять

Водночас згодом відео видалили.

Допис з APnews:

Нардеп від "Батьківщини" Вадим Івченко випадково показав, як займається браконьєрством.

Політик похвалився чималим уловом, але потім поспішно видалив пост. Мабуть, коли зрозумів, що "здається на гарячому".

На одному з фото видно, що депутат ловить на так званий "драч" – саморобне заборонене пристосування, яке складається з спаяних або зварених разом декількох великих гачків.

За кожного виловленого таким чином судака – штраф 3500 гривень. Користувачі соцмереж, які, як з'ясувалося вміють робити скриншоти, прикинули скільки риби показав Івченко – приблизно на 100 000 грн штрафу.