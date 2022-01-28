Нардепи у 2022 році залишилися невгамовними: нові перли народних обранців

Пленарний день у Верховній Раді точно не так закінчився, як планували собі народні обранці – евакуацією. Їх разом з журналістами охорона вивела через підземний хід.

Все через сутички (але не самих нардепів, а протестувальників, які об'єдналися у рух SaveФОП) з поліцією. Мітингувальники від самого ранку чергували під парламентом і вимагали зустрічі з обранцями.

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Лише за 2021 рік ФОПи оформили понад 83 тисячі українців. Ці дані – абсолютно відкриті і є у загальному доступі. Так загальна кількість фізосіб-підприємців тепер вимірюється двома мільйонами:

найактивніша частина – це ІТ-фахівці, 53% оформлених 2021 року ФОПів – це саме вони;

на другому місці за приростом – бізнеси, які надають інформаційні послуги;

на третьому – підприємці у сфері кафе та ресторанів.

Наскільки я знайома з азами математики, приріст ФОПів показує, що нових бізнесів 2021 року відкривали більше, аніж закрили "старих".



Протест ФОПів під Верховною Радою / Фото 24 каналу

Недовіра до протестувальників

Повернімося до нашого протесту нібито підприємців. Чому кажу нібито, бо я впевнена, що якась частина підприємців серед протувальників дійсно була, а решту підвезли до столиці автобусами. Хто вони – насправді сказати важко.

Бо знову ж таки не відкрию секрету, якщо скажу, що ФОПи – це самозайняті люди. Якщо вони протестують, то і їхній бізнес, найімовірніше, стоїть, а вони собі цього дозволити точно не можуть.

Ще один факт, який будить в мені недовіру до персоналій, що протестували, вони – за скасування касових апаратів і програмного РРО, стверджуючи, що це "вб'є бізнес".

РРО не таке страшне, як його малюють

Тут моя логіка теж зламалась, бо про те, що касові апарати запроваджуватимуть, вони знали ще наприкінці 2020 року – коли ухвалили закон, в якому прописали усі дати. Але 83 тисячі осіб, як я вже сказала, все одно стали ФОПами.

По-друге, я теж дотична до ФОПівської справи. Коли мені зателефонувала податкова з запитанням: "Я користуюсь касовим апаратом, чи всі мої платежі проходять у безготівковій формі?".

Я відповіла що варіант "два". На цьому запитання до мене відпали. По-третє, не таке РРО страшне, як його малюють.

Людей привели до Верховної Ради. Розповсюджуються жахи про систему РРО. Держава розробила безоплатне державне РРО. Це та норма, яка діє у всіх цивілізованих країнах, окрім України. Данило Гетманцев Глава комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики

Не дуже і віриться

Не такі ті ФОПи послідовні, як би нам того хотілося. Нагадаю, що перші протести руху SaveФОП організували через локдаун. Тоді ФОПи просили не закривати бізнес і дати їм нормально працювати.

Щоб їх помітила влада, вони розбили намети у центрі столиці і залишились там на рік, старанно раз на кілька місяців переписуючи свої вимоги до влади. Тому у цю всю "двіжуху" не дуже і віриться.

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Утім не протестувальники – не єдині, хто вляпався цього дня в історію. Маємо чергові перли і від народних обранців.

Тож поки Юлія Тимошенко розповідала всім на комітеті, як вона сильно за країну переймається, журналісти-розслідувачі з'ясували, що майже місяць наодинці з думками "Нападе Росія чи не нападе", Юлія Володимирівна провела на "Дубайщині".

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Відпочинок народних обранців

Певно, під шум моря і під теплим промінням сонця Об'єднаних Арабських Еміратів про це думається трошки краще. Десь там поруч з нею відпочивав і відомий своїми неоднозначними висловами і привітаннями Микола Тищенко.

У Європі канікули провів і голова бюджетного комітету Верховної Ради Юрій Арістов. "Слуга народу" відпочивав у Португалії. Опісля вилетів на Занзібар.

У 2022 році це один з найпопулярніших та найдорожчих напрямків. Вартість туру для всієї родини в чотиризірковому готелі стартує від 170 тисяч гривень.

В Індійському океані на Мальдівах, як повідомляють ЗМІ, плавав ще один народний депутат Артем Культенко. За версією ЗМІ, він витратив на готель приблизно 700 тисяч гривень.

Не дати шанс маніпуляціям

Це лише кілька прикладів, але для чого я вам їх зараз навела? Точно не із заздрощів, чи щоб присоромити. Абсолютно ні. Кожен має право витрачати зароблені гроші на свій смак і розсуд та відпочивати, як забажає.

Я розповіла вам це все для того, щоб ви не давали політикам шансу собою маніпулювати.

Бо відпочивали всі, і насолоджувалися святами всі. Навіть Петро Порошенко – у своєму турне Європою. Тому не треба зараз звинувачувати один одного у бездіяльності і тикати один на одного пальцями.

Шуфрич подякував Лукашенку

Це, до речі, і Нестора Шуфрича стосується, який вирішив використати трибуну Верховної Ради для того, щоб у перший робочий день нового року подякувати самопроголошеному президенту Олександру Лукашенку.

"Батько Лукашенку, справжній президенте, дякую за допомогу і прошу, подякуймо за допомогу нашим білоруським сусідам. Дякую", – сказав Шуфрич.



Шуфрич подякував Лукашенку / Фото LIGA.net

Подяки він точно не заслуговує

Дякував Шуфрич за аварійну допомогу енергетичній енергосистемі. Чому ж ви, не зупиняйтесь. Можемо ще "подякувати" Лукашенку за визнанням Криму російським, за військовий контингент, який впритул наблизився до українських кордонів, бо комусь щось там привиділось і за те, що не довго думав, а відразу визначився з ким і проти кого.

"З болем у серці ми спостерігаємо все те, що відбувається в Україні. Її нинішнє політичне керівництво, перебуваючи під зовнішнім керуванням, поводить себе інколи непередбачувано і неадекватно. Тому, на цей випадок непередбачуваності, неадекватності і на випадок, боронь Боже, воєнних дій, нам потрібно визначатися", – сказав Лукашено.

"Черепашка Ніндзя" в Раді

Минало приблизно 1 200 днів з моменту як Шуфрича у Раді не били. До речі, про бійку. Представник команди Дмитра Разумкова Артем Дмитрук вплив у скандал, після якого його прозвали "черепашкою Ніндзя".

Я б дуже хотіла посміятися, але якось не до жартів. Бо через такі дії нардепа травми різного ступеня тяжкості отримали кілька працівників міськради та муніципальної безпеки.

Бійка Артема Дмитрука у Раді: дивіться відео



Сутичка у міськраді сталася нібито через те, що його не пустили на "нелегітимну земельну комісію" в Одеській міськраді, тому вони з "помічниками" пробивалися силою.

Детальніше читайте тут Скандальний нардеп від "Слуги народу" влаштував бійку в Одеській міськраді

Це вже не перший випадок упродовж січня, коли нардеп перешкоджає засіданням цієї комісії міськради. Депутат раніше висловлював переконання, що засідання організують з порушеннями регламенту. Тому розв'язувати проблему, на думку Дмитрука, треба силою.