Більше, ніж річна зарплата: нардепка Лабунська планує відпустку за понад 750 тисяч – ЗМІ
30 червня 2021 , 18:24Читать новость на русском
Джерело:"Через плечо"
Нардепка від "Батьківщини" Анжела Лабунська планує відпустку за понад 750 тисяч гривень. Про це вона, ймовірно, писала у телефонних повідомленнях.
Відповідні фотографії опублікували в телеграм-каналі. На них помітно листування нардепки.
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Лабунська планує відпочинок за понад 750 тисяч
У телеграмі, очевидно, опублікували листування нардепки від "Батьківщини" Анжеліки Лабунської.
Народний депутат Анжеліка Лабунска з фракції "Батьківщина", готується до літнього відпочинку в США і Домінікані з таким бюджетом – 20 тисяч доларів та 219 тисяч гривень. Тобто 760 000 гривень,
– мовиться у повідомленні.
Що відомо про доходи Анжеліки Лабунської
- У декларації нардепка вписала зарплату у Верховній Раді – 451134 гривень та 255860 гривень коштів на виконання депутатських повноважень.
- У неї також є понад 59,4 мільйона гривень заощаджень.
- Окрім того, громадська органіація "ОПОРА" писала, що Лабунська отримала понад 81 тисячу гривень допомоги по тимчасовій непрацездатності.