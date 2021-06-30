Більше, ніж річна зарплата: нардепка Лабунська планує відпустку за понад 750 тисяч – ЗМІ

30 червня 2021 , 18:24
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Джерело:

"Через плечо"

Нардепка від "Батьківщини" Анжела Лабунська планує відпустку за понад 750 тисяч гривень. Про це вона, ймовірно, писала у телефонних повідомленнях.

Відповідні фотографії опублікували в телеграм-каналі. На них помітно листування нардепки.

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Лабунська планує відпочинок за понад 750 тисяч

У телеграмі, очевидно, опублікували листування нардепки від "Батьківщини" Анжеліки Лабунської. 

Народний депутат Анжеліка Лабунска з фракції "Батьківщина", готується до літнього відпочинку в США і Домінікані з таким бюджетом – 20 тисяч доларів та 219 тисяч гривень. Тобто 760 000 гривень,
– мовиться у повідомленні.

Що відомо про доходи Анжеліки Лабунської

  • У декларації нардепка вписала зарплату у Верховній Раді – 451134 гривень та 255860 гривень коштів на виконання депутатських повноважень.
  • У неї також є понад 59,4 мільйона гривень заощаджень.
  • Окрім того, громадська органіація "ОПОРА" писала, що Лабунська отримала понад 81 тисячу гривень допомоги по тимчасовій непрацездатності.
Автор: Олег Терещенко