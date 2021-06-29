Вже не мати драконів: нардепка Скороход засвітилася в піджаку, на якому "розвалюється" Рада
29 червня 2021 , 13:02Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Народна депутатка Анна Скороход прийшла на засідання Верховної Ради в білому піджаку з неоднозначним принтом. На ньому зображений український парламент, який "розвалюється".
Фото вбрання народної депутатки оприлюднив у мережі Ян Доброносов. Знімок журналіст підписав словами: "Рада зі собою".
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Скороход прийшла у парламент у цікавому піджаку
Депутатка прийшла на засідання Верховної Ради у білому піджаку. На спині у вигляді пазлів зображений український парламент, який розвалюється.
Скороход знову вразила своїм нарядом / Фото Яна Доброносова
Відзначимо, що Скороход часто з'являється у Раді у цікавому вбранні.
Попередній вибір одягу нардепки
- Нещодавно парламентарка прийшла на засідання у доволі ексцентричній сукні з високим розрізом на нозі.
- Також вона демонструвала колегам по Раді діловий жакет з величезним драконом, вишитим на спині, який випускав полум'я на будівлю Ради. Тоді її порівняли з Дейєнеріс із "Гри престолів".