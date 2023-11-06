На смерть збив 18-річну дівчину: нардепу Ніколаєнку повідомили про підозру

Зранку 3 листопада на Житомирщині нардеп на смерть збив 18-річну дівчину. Андрію Ніколаєнку повідомили про підозру.

Про це стало відомо 6 листопада. Ніколаєнка підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілої.

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Ніколаєнку загрожує до 8 років в'язниці

В Офісі Генпрокурора та ДБР уточнили, що йдеться про частину 2 статті 286 Кримінального кодексу. Зауважимо, що, відповідно до санкції, підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Наразі до суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу,

– зазначили в ДБР.

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