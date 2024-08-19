Прем’єр-міністр Індії прибуде до України: що хоче отримати Моді

Індійський прем'єр-міністр Нарендра Моді вперше відвідає Україну. Спершу про це написали західні видання, а згодом офіційно підтвердили обидві сторони.

Індія намагається показати, що зацікавлена у співпраці із Заходом. Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що візит потрібен, щоб це засвідчити.

Читайте також Моді погодився бути "поштовим голубом" між Зеленським і Путіним, – Bloomberg

Чого хоче досягти Індія

Україна є "містком", через який можна налагодити стосунки із західними країнами. Тому зараз прем'єр Моді намагається показати свою прихильність, хоча з моменту повномасштабного вторгнення Індія ніяк не реагувала на війну.

Згадайте саміт "Великої двадцятки", який проходив в Індії. Тоді Моді навіть не захотів порушити питання, які стосуються війни в Україні. Він сказав, мовляв, все це політика, а на саміті треба говорити про економіку,

– розповів Валерій Клочок.

Але тепер перед Індією постало питання виходу на західні ринки, тому що Китай створює серйозну конкуренцію. У перспективі не варто відкидати, що між цими двома країнами може бути не лише економічний конфлікт.

Зараз у них йде конкурентна війна за ринки, а перспективі це може бути пряма конвенційна війна. Зіткнення таких армій є дуже серйозною небезпекою.

Моді приїздить до України, щоб засвідчити західному світу, що він готовий з ним спілкуватися. Зверніть увагу, що зараз активно розвивається питання транспортного міжнародного коридору, який має з'єднати Індію та Росію. Це одне з питань під час візиту Путіна до Азербайджану,

– підкреслив Клочок.

Цей транспортний коридор йтиме в обхід будь-яких логістичних зв'язків Китаю і Росії, що дозволить Індії нарощувати товарообмін з Росією. Вона в цьому зацікавлена, тому зараз сповідує багатовекторність, намагається розширювати ринки збуту.

"Отже, я розцінюю цей візит виключно як корисний для Моді, а для України нічого особливо хорошого не бачу", - підсумував Валерій Клочок.