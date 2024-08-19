МЗС Індії підтвердило візит прем'єр-міністра Моді до України

Стало відомо, що індійський прем'єр-міністр Нарендра Моді відвідає Україну. Це буде його перша поїздка до країни.

Деталі поїздки будуть оприлюднені пізніше. Індійські ЗМІ заявляють, що Моді, ймовірно, відвідає Київ цього місяця.

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Що відомо про візит Моді до України

В МЗС Індії підтвердили інформацію, що їх прем'єр прибуде до України. Втім, усі деталі щодо поїздки вони оголосять пізніше.

Ймовірно, візит має відбутися вже цього місця, про це повідомляють індійські ЗМІ.

У виданні також зауважили, що західні країни наклали санкції на Москву після її вторгнення в Україну у 2022 році, проте країни-друзі, такі як Індія та Китай, продовжують торгівлю з Росією.

Індія утримується від прямого звинувачення Росії у початку війни в Україні, але закликає сторони конфлікту вирішити його через діалог і дипломатію.

США висловлюють стурбованість щодо відносин Індії з Росією, особливо в умовах, коли Вашингтон намагається зміцнити зв’язки з Нью-Делі.

Нагадаємо, що близько місяця тому Моді відвідав Росію, де він обійнявся із російським диктатором Владіміром Путіним. На це різко відреагував Володимир Зеленський, який заявив, що "це величезне розчарування та нищівний удар по мирних зусиллях".