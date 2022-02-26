Народ України вже заслужив і має право отримати членство у Євросоюзі, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що народ України вже заслужив і має право отримати членство у Євросоюзі.

Про це президент заявив під час брифінгу 26 лютого, повідомляє 24 канал. Він наголосив, що це й буде ключовим свідченням підтримки нашої країни.

Увага Ми вистояли і успішно відбиваємо атаки ворога, – Зеленський

Настав вирішальний момент раз і назавжди закрити багаторічну стратегічну дискусію та ухвалити рішення про членство України в ЄС,

– заявив Володимир Зеленський.

Президент вже обговорив це питання сьогодні з Шарлем Мішелем, Урсулою фон дер Ляєн, Еммануелем Макроном.

Антивоєнна коаліція діє – в Україну йде оборонна зброя та обладнання.

Також Зеленський додав, що ми маємо майже повну підтримку країн ЄС щодо відключення Росії від SWIFTу.

Сподіваюсь, Німеччині та Угорщині вистачить мужності підтримати це рішення. Нам вистачає мужності боронити свою Батьківщину, захищати Європу,

– зазначив Зеленський.

Відеозвернення Зеленського станом на обід 26 лютого – відео

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини!