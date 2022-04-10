"Народжені перемагати": українські десантники зі "Стугни-П" знищили 3 російські бронемашини

Воїни Десантно-штурмових військ ЗСУ продовжують виконувати бойові завдання, ліквідовуючи особовий склад і бойову техніку ворога.

Відтак, в неділю, 10 квітня, на одному з напрямків мобільним розрахунком ПТРК "Стугна-П" знищено 3 одиниці російських бронетанкових машин.

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"Народжені перемагати!" – такий девіз нашої славетної бригади,

– підкреслив командир протитанкового підрозділу.

У мережі також оприлюднили відеозапис ювелірної роботи українських військовослужбовців.