Наруга над могилами загиблих захисників: затриманій жінці оголосили підозру

Жінці, яка вчинила наругу над могилами захисників України, повідомили про підозру. За інформацією від прокуратури, 60-річній зловмисниці пред'явили звинувачення у хуліганстві.

У Києві 60-річній жінці повідомили про підозру за наругу над могилами захисників України. За інформацією Печерської окружної прокуратури, її затримано за вчинення цього правопорушення з хуліганських мотивів.

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Зловмисниці оголосили про підозру

У прокуратурі зазначили, що відповідно до слідства, 20 червня на території Аскольдової могили в Києві підозрювана вчинила акт вандалізму на могилах загиблих захисників України – Дмитра Коцюбайла с позивним "Да Вінчі", Андрія Пильщикова з позивним "Джус", а також Павла Петриченка.

Зловмисниця з хуліганських мотивів нанесла більше 20 ударів палицею по могилах захисників, зірвала та поламала пам’ятні таблички, розбила лампадки,

– повідомили деталі в прокуратурі.

Відомо, що правоохоронці у той же день розшукали жінку та затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За результатами зібраних у ході досудового розслідування доказів, слідчі оголосили затриманій про підозру за частиною 3 статті 297 ККУ – наруга над могилою, вчинена з хуліганських спонукань.

У прокуратурі додали, що наразі готується клопотання про обрання запобіжного заходу. Також зазначили, що санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.