Влаштував танці на території Меморіалу пам'яті на Майдані: поліція затримала іноземця

Нещодавно невідомий влаштував танці на території народного Меморіалу пам'яті полеглих захисників у Києві на Майдані Незалежності й опублікував відповідне відео у мережі. 5 березня правоохоронці встановили його особу та притягнули до відповідальності.

Про це повідомили у пресслужбі поліції столиці.

Дивіться також Військового ЗСУ після російського полону засудили на 8 років за дезертирство, – "Слідство Інфо"

Що відомо про затримання правопорушника?

У четвер, 5 березня правоохоронці встановили особу порушника, який влаштував танці із музикою на території Народного меморіалу полеглим захисникам на Майдані Незалежності у Києві.

Ним виявився 40-річний іноземець, який уже тривалий час мешкає в Україні. Його розшукали дільничні офіцери Шевченківського управління поліції. Правоохоронці склали адміністративний протокол за статтею про дрібне хуліганство.

Крім того, поліціянти звернулись до Державної міграційної служби з ініціативою заборонити цьому іноземцю в'їзд до України відповідно до чинного законодавства.

Нагадаємо, нещодавно схожою ганебно поведінкою відзначився 37-річний киянин, який нині перебуває у СЗЧ. 26 лютого чоловік поширив у мережі відео, на якому поглузував з меморіалу загиблим воїнам на Майдані Незалежності – він голосно сміявся й вимагав прибрати українську символіку, яку встановили як пам'ять про полеглих воїнів.

Чи траплялись раніше подібні випадки?