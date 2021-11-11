Нас буде ще більше, – мігрант з табору на білорусько-польському кордоні

Найближчим часом до білорусько-польського кордону може прибути ще більше мігрантів. Вони сподіваються, що з часом їх таки пропустять в Європу.

Про це розповів Ребаз Наджм Хама Саїд, курд з Іраку. Він перебуває у стихійному таборі мігрантів біля пункту пропуску Кузниця – Брузги й намагаються потрапити у Польщу.

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Ребазу – менше ніж 30 років. На батьківщині він здобув освіту економіста й працював із системами опалення. Упродовж місяця вже двічі намагався перетнути кордон, але – неуспішно."Краще померти тут, ніж повернутися в Курдистан (історична батьківщина курдів, поділена між Туреччиною, Іраном, Іраком і Сирією – 24 канал) . Там я закінчив університет, але роботи не знайшов", – пояснював він раніше. Біженець підкреслив, що там досі діє сильний поділ на "дуже багатих й дуже бідних".

"Нас використовують як зброю проти ЄС"

За словами Ребаза, більшість мігрантів, які зараз живуть на білорусько-польському кордоні, розуміють, що Білорусь виокристовує їх як зброю проти Євросоюзу. Особливо зараз, коли між ними є конфлікт.

Думаю, одна зі сторін цього конфлікту все одно програє: або нас депортують, або ми опинимося в Європі,

– зауважив він.

Водночас чоловік додав, що мігранти все ж сподіваються на другий варіант. Мовляв, Європейський Союз таки може здатися, з огляду на дотримання прав людини та прав біженців.

"ЄС не наважиться на війну"

Біженець переконаний, що Євросоюз не наважиться на війну проти мігрантів на кордоні, адже їх надто багато. "Нас понад 2 тисячі. Люди продовжують прибувати на кордон біля Бресту та Гродна", – пояснив він. Чоловік володіє інформацією про те, шо найближчим часом до табору приєднаються ще до 600 людей.

За словами Ребеза, зараз активно поширюють інформацію про те, що найбільше шансів потрапити у Європу – с аме у тих, хто перебуває у пункті пропуску Кузниця – Брузги. Ймовірно, що там відкриють кордон й контрабандисти переведуть мігрантів в обмін на гроші.

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