Україна закликає не допустити судилища над захисниками Маріуполя, – спільна заява Сил оборони

Сили безпеки та оборони зробили спільну заяву щодо полонених захисників Маріуполя. Увесь цивілізований світ закликали не допустити судилища над героями.

Заяву оприлюднила пресслужба СБУ. Мовиться, що операція з порятунку 2,5 тисячі захисників Маріуполя була єдиним можливим варіантом, аби зберегти життя героїв.

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Альтернативи на кшталт екстракшн не було, стояв вибір: операція з порятунку чи загибель на "Азовсталі" насамперед тяжкопоранених. Адже запаси необхідних медикаментів закінчувалися,

– мовиться у повідомленні.

Сили безпеки та оборони наголосили, що тяжкопоранених вдалося врятувати. Це відбулося під час обміну у червні. Тоді додому повернулися 144 людини. Серед них – 95 захисників Маріуполя. Вони вже отримали необхідну медичну допомогу та реабілітацію.

Робота над поверненням інших героїв триває

Наразі усі державні інституції роблять усе можливе, аби повернути захисників Маріуполя та всіх полонених українців. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими працює у режимі 24 на 7.

Обмін полоненими є чутливим та складним. росія не дотримується жодних зобов'язань. країна-окупантка не визнає міжнародних норм і правил ведення війни.

Тим часом Україна:

постійно посилює публічну комунікацію з партнерами;

звертається до міжнародних організацій, а також – світових лідерів;

привертає увагу світу до дій, які окупанти чинять з полоненими військовими.

"Ми закликаємо увесь цивілізований світ не допустити анонсованого катами судилища у Маріуполі над українськими захисниками та захисницями", – мовиться у повідомленні.

Сили оборони вимагають негайно направити представників ООН та МКЧХ до місць, в яких утримують українських героїв. Насамперед – Оленівки.

росіяни готуються влаштувати судилище

Цинізм російських загарбників не знає меж. окупанти вкотре пробили дно й готуються влаштувати судилище над героями Маріуполя. Для цього, вкотре показавши, що росія не має нічого спільного з цивілізованим світом, навіть привезли клітки.

Петро Андрющенко – радник мера Маріуполя – заявив, що дати судилища окупанти не планують розкривати завчасно. Як варіант, розглядають День Незалежності.

Окупанти панічно бояться спротиву Маріуполя.

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