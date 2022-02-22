Нас чекає перемога, – міністр оборони Резніков звернувся до українських військових

На тлі російської агресії міністр оборони звернувся до українських військових. Олексій Резнікова наголосив, що наша армія – єдине, що відділяє Україну від божевільних намірів агресора відродити Радянський Союз.

Резніков попередив військових про важкі випробування попереду

Міністр зазначив, що нарешті весь світ дізнався про те, що Україна знає вже 8 років. Завдяки мужності Збройних сил вдалося зламати плани ворога, який усі ці роки вів підлу війну, ховаючись за жінками і дітьми.

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Наш вибір дуже простий – боронити свою країну, свій дім, своїх рідних. Для нас нічого не змінилося. Тепер ми побачимо поряд справжніх друзів, яких стане більше. Тепер не зможуть сховатися ті "друзі", які не один рік вмовляли нас капітулювати,

– сказав урядовець.

Резніков зазначив, що попереду на Україну чекають важкі випробування: "Будуть втрати. Доведеться пройти через біль, здолати страх і зневіру". Однак перемога буде за ЗСУ, адже ми на своїй землі, тому й правда за нами. Крім того, армію підтримує народ, а віра людей означає, що військові усе роблять правильно.

Голову слід зберігати холодною

Очільник Міноборони запевнив, що військово-політичне керівництво держави спрямувало всі зусилля на зміцнення оборони. Зокрема, на максимальне залучення допомоги партнерів, частину з якої Україна вже отримала

"Багато хто на емоціях підштовхуватиме до хаотичних рішень. Ми цього не допустимо. Наша сила – у єдності і впевненості. З холодною головою", – наголосив Резніков.

Він закликав бійців зберігати спокій і тримати стрій "заради пам'яті побратимів і тих, кого любимо".

Коротко про визнання бойовиків на Донбасі

Володимир Путін 21 лютого офіційно легітимізував свої маріонеток на Донбасі. Президент країни-агресорки також підписав з ними "договорів про дружбу", який передбачає введення російських військ на окуповані території України.

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