"У нас фактично вкрали літак": у МЗС розповіли шокуючі подробиці евакуації з Кабула

Евакуація людей з Афганістану відбувалася, м'яко кажучи, не без проблем. Один український літак в аеропорту в Кабулі захопили озброєні люди.

Інший літак фактично викрали, і він вилетів не до України, а до Ірану. Про все це розповів заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін.

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"Наш літак захопили"

У Міністерстві закордонних справ розповіли подробиці евакуації людей з Кабула, і вони дійсно вражають. Заступник міністра Євгеній Єнін повідомив, що було 5 невдалих спроб вивезти українців з Афганістану.

Минулої неділі наш літак захопили інші люди. Вони були озброєні, у тому числі вогнепальною зброєю. У вівторок у нас фактично вкрали літак – він вилетів в Іран з невідомою групою пасажирів на борту замість того, щоб вивезти українців,

– сказав Єнін.

І додав, що "наші наступні три спроби з евакуації громадян теж не були успішними, бо нашим пасажирам не вдавалося потрапити на територію аеропорту".

А проте ввесь тиждень дипломатична служба працювала "у режимі краш-тесту" , і таки змогла добитися того, щоб літак вилетів з Кабула.

, і таки змогла добитися того, щоб літак вилетів з Кабула. Вивести вдалося 41 українця (більшість з яких – діти). Але ще в Афганістані є щонайменше 50 людей, яким треба допомогти.

Евакуація українців з Афганістану: головне

16 серпня 2021 року з Кабула вивезли 79 людей – громадян України (але тільки 8), Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії й Таджикистану.

22 серпня другий український евакуаційний борт привіз до України 83 людей, з яких 31 – українці.

23 серпня у Бориспіль прибули 98 пасажирів та 5 членів екіпажу. Серед врятованих – 41 українець.