Нас надихає стійкість, – Блінкен побажав українцям у Великдень повернення миру

Державний секретар Сполучених Штатів Америки привітам українців з Великоднем та побажав якнайшвидше повернутися до миру. Зокрема, Блінкен написав, що захоплюється стійкістю українського народу.

Ентоні Блінкен неодноразово показував свою підтримку українському народу та відверту зневагу росіянам, які прийшли на територію України із загарбницькою та терористичною війною.

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Нас надихає стійкість православних християн в Україні перед обличчям жорстокої загарбницької війни президента Путіна. Ми продовжуємо підтримувати їх і сьогодні бажаємо їм та всім іншим, хто святкує Великдень, якнайшвидшого повернення до миру,

– написав Блінкен.

Нагадаємо, що вчора Володимир Зеленський на пресконференції у метрополітені повідомив про приїзд Ентоні Блінкен та Ллойда Остіна у Київ. Основною темою для обговорення буде постачання Україні необхідної зброї.

Зокрема, радник глави ОП Олексій Арестович назвав теми, які посадовці планують обговорити. Серед них – постачання зброї, подальша спільна, партнерська політика щодо Росії, можливі дії, якщо проголошуються "ХНР" або анексуються території.

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