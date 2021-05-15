Нас не кинуть і врятують, – Рябошапка сказав, що означає візит Блінкена в Україну

Держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен відвідав Україну. Цей візит має і хороші, і погані сторони.
Джерело:24 канал
З хорошого – те, що Сполучені Штати Америки не кинуть Україну. Про це в ефірі "Перехресного допиту" сказав колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.
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"Він (візит Блінкена – 24 канал) означає, що нас не кинуть і врятують, зокрема від російської агресії", – наголосив Рябошапка.
За його словами, є й погана сторона в ситуації. Українській владі чітко пояснили, що вона повинна зробити, зокрема врегулювати процеси:
- у деолігархізації;
- в судовій реформі;
- з антикорупцією;
- щодо проблеми корпоративного управління;
- реформування Служби безпеки України.
Також, як зауважив ексгенпрокурор, декілька людей, які працюють в оточенні президента на основних посадах у державних органах, на думку партнерів України, не зовсім якісно (а деколи дуже неякісно) виконують свої функції.
Імітація дружби з США
Їхня допомога Україні була набагато ефективнішою, якби ці люди не працювали на цих посадах. "На жаль, влада не почула цих меседжів. А ті, які почула, відверто з ними не погодилась", – наголосив Рябошапка.
Тому думаю, що нас може чекати імітація дружби зі Сполученими Штатами Америки,
– сказав Рябошапка.
Він додав, що допомога від США могла б бути більшою, якби влада України проявила більше бажання і волі у реформах.
Коротко про візит Блінкена в Україну
- Держсекретар Ентоні Блінкен відвідав Україну 6 травня 2021 року.
- Він поговорив з Президентом України Володимиром Зеленським та низкою українських чиновників.
- Блінкен заявив, що очільник США Джо Байден хотів, аби він відвідав Україну якнайшвидше.