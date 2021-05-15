Нас не кинуть і врятують, – Рябошапка сказав, що означає візит Блінкена в Україну

Держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен відвідав Україну. Цей візит має і хороші, і погані сторони.

З хорошого – те, що Сполучені Штати Америки не кинуть Україну. Про це в ефірі "Перехресного допиту" сказав колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

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"Він (візит Блінкена – 24 канал) означає, що нас не кинуть і врятують, зокрема від російської агресії", – наголосив Рябошапка.

За його словами, є й погана сторона в ситуації. Українській владі чітко пояснили, що вона повинна зробити, зокрема врегулювати процеси:

у деолігархізації;

в судовій реформі;

з антикорупцією;

щодо проблеми корпоративного управління;

реформування Служби безпеки України.

Також, як зауважив ексгенпрокурор, декілька людей, які працюють в оточенні президента на основних посадах у державних органах, на думку партнерів України, не зовсім якісно (а деколи дуже неякісно) виконують свої функції.

Імітація дружби з США

Їхня допомога Україні була набагато ефективнішою, якби ці люди не працювали на цих посадах. "На жаль, влада не почула цих меседжів. А ті, які почула, відверто з ними не погодилась", – наголосив Рябошапка.

Тому думаю, що нас може чекати імітація дружби зі Сполученими Штатами Америки,

– сказав Рябошапка.

Він додав, що допомога від США могла б бути більшою, якби влада України проявила більше бажання і волі у реформах.

Коротко про візит Блінкена в Україну