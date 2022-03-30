У нас нема спільних кордонів, але у нас є спільний сусід, – Зеленський норвежцям про Росію

Володимир Зеленський, виступаючи 30 березня перед норвезьким парламентом, застеріг від можливого застосування Росією агресії щодо інших країн. Він закликав Норвегію стати разом з Україною.

Український президент 30 березня у режим онлайн виступив перед парламентом Норвегії, повідомляє 24 канал. Володимир Зеленський розповів про війну у країні та закликав разом протидіяти державі-агресорці.

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Росія заперечує усі європейські цінності

Глава держави заявив, що те, що переживає зараз Україна, може повторитися і в інших країнах.

Норвезький народе, у нас немає спільних кордонів, але у нас з вами є спільний сусід,

– зазначив Зеленський.

Він наголосив, що Росія заперечила усі цінності цивілізованого світу. Для держави-агресорки не має жодного значення ні свобода народів, ні свобода людини.

"У Росії заперечують загальновизнані права людини. Там не те, що немає безпеки, там представників меншин можу вбити й вбивають", – продовжив політик. На російській землі немає справедливих права та суду. Адже розколювати та руйнувати європейські демократії – багаторічна політика Росії.

Зеленський звернув увагу, що війна проти України – це спроба руйнації всього, на чому тримається Європа. Це агресія, яка має мету – вийти за межі українських кордонів.

Норвегія має бути з Україною, бо є ризики й для неї

Думаю ви відчуваєте нові ризики поблизу свого кордону з Росією. В Арктичному регіоні накопичена така кількість російських військ, яка не має жодного нормального пояснення,

– заявив глава держави.

Політик додав, що майбутнє Європи вирішується саме зараз на українській землі. Він застеріг Норвегію, аби її солдатам не довелося захищати держави Східного флангу НАТО, щоб російські міни не дрейфували до їхніх портів і фіордів, щоб норвежцям не довелося звикати до звуку повітряної тривоги, а російські танки не накопичувалися на їхньому кордоні. Аби уникнути цього, потрібно діяти.

"Маємо разом зупиняти агресію Росії", – закликав Зеленський.

Він також подякував Норвегії за всю надану нею підтримку українцям, зокрема й зброєю.

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