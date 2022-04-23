Нас неможливо зламати, бо ми разом: батько-доброволець захищає Україну разом із синами

Сьогодні всі українці об’єднані в боротьбі проти рашистських загарбників. На захист рідної країни стають цілі сім'ї.

Прикладом тому є Михайло Васильович та його сини – Іван та Василь, які пліч-о-пліч боронять Україну від російських загарбників. Їхня історія з'явилася у соцмережах Національної гвардії.

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Воюємо за свободу та справедливість, – історія сім'ї, яка охороняє Одещину

Михайло Васильович народився на Одещині, де до повномасштабної війни проти України проживав зі своєю сім’єю, виховуючи двох синів та онука. Після звістки про вторгнення ворожих військ, чоловік пішов добровольцем захищати рідну землю.

Під час розмови зі своїм старшим сином Іваном, який наразі є кадровим офіцером, я сказав, що не можу просто сидіти дома склавши руки та чекати на повістку розуміючи, що ворог вже на нашій землі,

– згадує Михайло Васильович.

Під час цієї розмови син запропонував вступити в ряди добровольців Національної гвардії. Ідея видалися влучною, враховуючи, що впродовж свого життя Михайлу довелося побувати і у гарячих точках.

"Я був військовим і мріяв про те, що мої сини також стануть захисниками своєї держави. Так тому і судилося статися. Старший син Іван служить в рядах Національної гвардії, а молодший Василь – в Збройних Силах України, – розповідає чоловік.



Батько-доброволець захищає Україну разом із синами /

Як і батько, обидва сини наразі виконують бойові завдання по обороні Одещини. Й хоча він не знає, де саме вони перебувають, його гріє думка, що діти вибрали такий шлях.

Звісно, переживаю за них. Коли чекаю чергове повідомлення, час здається тягнеться нескінченно,

– розповідає гвардієць.

Михайло Васильович упевнений в тому, що згуртованість українців, котрі стоять на захисті держави і можуть міцно тримати зброю в руках – дуже важлива і потужна зброя. Він вірить, що невдовзі Україна буде вільною.

Я і мої сини воюємо за свободу вибору. Свободу та справедливість. Тільки так! Перемога обов’язково буде за нами!, – із впевненістю говорить Михайло Васильович.

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