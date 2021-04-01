Нас обманули, депутати багато чого не задекларували, – Шабунін

Депутати оприлюднили власні декларації про доходи за 2020 рік. Однак вони могли не вказати багато своїх статків, адже не бояться покарання за це.

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін розповів, що нові декларації депутатів вражають зачно менше, ніж це було раніше. Він вважає, що цього року нардепам легше було не показати власні статки, аніж зробити це, адже за брехню їх майже не покарають.

Читайте також Мільйони готівкою, будинок та 4 квартири: Разумков показав нову декларацію

За словами Шабуніна, українці не побачили деяких статків нардепів. Як він зазначив, у 2020 році вони переконували, що не встигають проголосувати за законопроєкт, який передбачає ув'язнення за брехню в деклараціях.

Президент вніс законопроєкт, але депутати не голосували, щоб встигнути подати декларації, бо тоді вони б під цю статтю не підпадали. Друзі, вітаю – нас обманули,

– наголосив голова ЦПК.

Шабунін зазначив, що тепер за брехню менше ніж на 9 мільйонів гривень депутатам загрожує штраф до 50 тисяч гривень і, можливо, громадські роботи.

До теми Скільки заробила Венедіктова за 2020 рік і чим володіє: свіжа декларація генпрокурорки

Депутати могли не вказати деякі свої статки в деклараціях: дивіться відео

Що цьому передувало