Нас пів країни залізобетонних, – інтерв'ю з репером Freel про кіборгів та війну проти України

Український репер Андрій Шалімов, відомий за сценічним псевдонімом Freel, брав активну участь у Революції Гідності. Згодом, коли почалася війна, не залишався осторонь. Свої емоції про ці події виклав у реп-композиціях "Чорний дим" та "Спалах". Остання особливо потужно відгукнулася у серцях багатьох українців, адже в ній Андрій оспівує подвиг кіборгів.

Про створення пам'ятних пісень, виступ перед кіборгами, політику у творчості та російську пропаганду – Андрій Шалімов розповів в ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 каналу.

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"Спалах" та українські кіборги

Андрію, коли у тебе з'явився задум написати пісню про війну? І чому саме про кіборгів?

Думка про те, що повинен написати про війну, була зі мною від самого її початку – з кінця лютого 2014 року.

"Спалах" я почав писати під час найзапекліших боїв за Донецький аеропорт. Вважаю, що Україні потрібна своя сучасна міфологія, і, як на мене, кіборги – дуже сильний образ українського героя, який захищає рідну землю.

Що відчував, коли писав "Спалах"?

Пісня писалась не за один раз, вона пережила багато версій. Тоді ми з ліпшим другом Артемом Чехом працювали разом в одному офісі. Пам'ятаю момент, як їду на роботу, і в переході між Хрещатиком і Майданом починають приходити перші рядки, ніби хтось мені їх надиктовує.

У мене тоді не було смартфону, записувати було нікуди, і я почав ці рядки надсилати смсками Чеху прямо з метро, щоб при зустрічі переписати все. А через кілька місяців Чех отримує повістку і я, допрацьовуючи текст "Спалаху", буду асоціювати героя пісні зі своїм другом.

Коли було складніше – під час написання чи під час виконання пісні наживо перед її героями?

Було складно морально у той час, коли писав пісню, я сильно переживав: спершу за захисників аеропорту, згодом – за друга. Виконувати "Спалах" перед кіборгами – це не складний момент, це – честь.

Концертний виступ Freel / Фото з фейсбук-сторінки Freel

Чия була ідея – презентувати трек перед захисниками ДАПу?

Леонід Кантер – засновник творчого хутора Обирок – запросив мене виступити там на фестивалі. Леонід – режисер фільму "Добровольці божої чоти", який він знімав разом з Іваном Яснієм власноруч у Донецькому аеропорті під час боїв за нього. Тож Леонід запросив на фестиваль героїв фільму. Ось так і вийшло, що я вперше виконував пісню саме перед кіборгами.

Це був хвилюючий момент. Після виступу хлопці підходили до мене, казали, що пісня сподобалась, просили швидше випустити. До речі, з деким із них ми досі підтримуємо зв'язок.

На жаль, Леонід Кантер згодом пішов з життя. Про нього і його подорожі у мене є окрема пісня – "Табурет"

А як про пісню "Спалах" відгукнувся твій друг Артем Чех? Адже ліричний герой по суті списаний з нього.

Ліричний герой – не конкретна людина, це образ захисника України. Того, хто захищає наші домівки, хто готовий пожертвувати собою заради інших.

Мені здається, нічого сильнішого взагалі не може бути. А Чех для мене – просто герой. Я сильно переживав за друга, і коли він пішов на фронт, у вищезгаданому офісі ми з колегами збирали у картонну коробочку гроші на спорядження для нього. Це був щемливий момент: коробка стояла у мене на столі, і цілий день люди несли гроші "для Тьоми".

Як воно, коли про твою музику говорять на шкільних уроках літератури?

Напевно, будь-кому приємно бачити, що твої зусилля не залишились непоміченими. Такі речі, як "Спалах", я не пишу з якимось розрахунком. Просто пишу, бо відчуваю, що повинен. Хтось стріляє зі зброї, а я стріляю словами. Кожен робить своє.

Чим для тебе є "Спалах" – данина пам'яті кіборгів чи суто власні переживання, викликані героїчною обороною аеропорту?

Думаю, найкраще визначення тому, чим насправді є ця пісня, зможуть дати люди.

Про політику у творчості

Андрій Шалімов: "Для мене "Спалах" і "Чорний дим" – однакові по силі" / Фото з фейсбук-сторінки Freel

Андрію, ти також написав трек і про Майдан. Коли і як з'явився "Чорний дим"?

Я був активним учасником Майдану, від першого і до останнього дня, ця тема для мене особлива. Не відреагувати на все те, що побачив на власні очі, я просто не міг.

Вважаю цей трек одним зі своїх найкращих. Написав текст весною 2014 року, пам'ятаю, що теж було враження, ніби хтось зверху надиктовує мені слова, а я записую. Для мене це дуже болюча тема, мені досі буває важко на Алеї Героїв Небесної Сотні, коли згадую "дірки у ліхтарних стовпах"

У тебе є відчуття, що пісня "Чорний дим" – така ж потужна, як і "Спалах", і теж колись буде згадана на офіційному рівні?

Для мене "Спалах" і "Чорний дим" – однакові по силі. Нині майже щодня отримую повідомлення про "Спалах", люди відмічають її в соцмережах, дякують, пишуть... Ця пісня зараз звучить для людей особливо гостро.

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"Шо там у хохлов" і "Шпиль" – це спроба висміяти російську пропаганду?

Так, мені хотілося відповісти на всі ті божевільні звинувачення, на "мальчіков у трусіках"… В основі пісні "Шо там у хохлов" – вигадана історія про те, як філолог з Москви приїздить на Донбас, щоб рятувати російську мову, а там:

Одні буряти, язик учить не хочуть – тяжка ноша!

Кажу: шо надо вам? Буряти хором: лошадь!

Відео на пісню я вирішив зробити провокативним, це більше акціонізм, мистецький акт – майже 4 хвилини в кадрі палає Кремль, а знизу в рухомому рядку перераховуються божевільні заголовки російської пропаганди.

Про сумні пісні та "музику внє палітікі"

Чи не вважаєш ти, що нам гостро не вистачає жартівливих пісень про війну і політику? Адже у піднесеному настрої легше будувати державу та вбивати ворогів.

Сатира – потужний інструмент, але ним треба вміти користуватись. Мені хотілося б, щоб не тільки пісні були причиною нашого піднесеного настрою.

Андрій Шалімов і команда під час зйомок кліпу "Спалах" / Фото з фейсбук-сторінки Freel

Плануєш писати надалі політично вмотивовані тексти? І про війну ще щось буде?

Насправді і "Спалах", і "Чорний дим" – це не про політику. Для мене мотивація для створення таких пісень – це героїзм людей, їх неймовірні подвиги. В політиці складно знайти героя, абсолютно чистого персонажа, хоча у нас політиків часто ідеалізують. Я сподіваюсь, що в нашій країні люди будуть більш відповідальними й проявлятимуть інтерес до політичного і суспільного життя не тільки під час виборів.

Саме зараз, враховуючи повномасштабне вторгнення, обдумую ще одну пісню про війну. Тут ще й річ у тому, що у мене є "Спалах", і я хотів би уникнути порівнянь з ним. Треба просто відпустити всі ці внутрішні перестороги й написати. Певно, я просто чекаю, поки хтось зверху знову почне "надиктовувати" мені рядки.

На твою думку, музикант може бути аполітичним? Як ставишся до тих артистів, які повторюють наче мантру слова про "музику внє палітікі"?

Ще кілька років тому моя відповідь була б різкою і грубою. Вважаю, що за останні два роки я дуже сильно змінився як особистість. Основна причина цього – заняття з психотерапевтом.

Стараюсь тепер не розкидатися прокляттями на різні боки, дуже сумніваюсь, що якщо "наїхати" на людину, то вона одразу усвідомить, у чому була неправа. У кожного з нас є власна система координат.

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Хтось запускає салюти поряд з будинками – люди навіть не замислюються, що можуть комусь завдати шкоди. А я пам'ятаю, що в Україні є сотні тисяч людей, які пройшли через фронт і яким ці салюти можуть нагадувати про обстріли.

Однак я не проклинаю людей, які запускають феєрверки, бо не думаю, що це дієво. Натомість я активно збираю підписи під петицією щодо заборони продажу піротехніки, пояснюю людям, чому це важливо.

Мені не близька думка, про яку ти питаєш, про "музику внє палітікі"... Але я не поспішаю кричати "ганьба", я спробую поговорити, розібратися, пояснити... Власне, не один раз займався цим. Варто пам'ятати, що ми живемо в часи, коли ворожа армія стоїть на нашій території. Вони наївно думають, що у них вийде залякати нас, але не розуміють, що "нас пів країни залізобетонних".

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