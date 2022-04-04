У нас сильні, добрі й незламні люди, – Зеленський в Бучі поспілкувався з людьми

Президент України Володимир Зеленський відвідав пункт надання гуманітарної допомоги в Бучі, яку Збройні Сили України нещодавно звільнили від окупантів.

Про це Президент написав на своїй сторінці в телеграмі. Там він поспілкувався з місцевими мешканцями, які втішені від повернення українських військових.

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Українці – незламні люди

Зеленський вражений мужністю українських громадян, які гідно пережили російську окупацію.

У нас сильні, добрі й незламні люди. Вкотре у цьому переконався під час спілкування в центрі надання гуманітарної допомоги в Бучі, – написав Володимир Зеленський.

Фото телеграм Володимира Зеленського

Фото телеграм Володимира Зеленського

Фото телеграм Володимира Зеленського

Фото телеграм Володимира Зеленського

Зеленський зустрівся із мешканцями Бучі: дивіться відео

Нагадаємо, нещодавно Збройні Сили України звільнили Київську область від окупантів. Загарбники влаштували тут справжню катастрофу. До прикладу, лише у Бучі знайшли братську могилу, де було близько 280 людей. Багато тіл лежать просто на вулицях.

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