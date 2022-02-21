У нас усі частини у бойовій готовності, – Резніков оцінив загрозу атаки Росії з Придністров’я

Наскільки ймовірною є напад російських військ на Україну з території Придністров'я? Свою думку з цього приводу висловив міністр оборони України Олексій Резніков.

Приводом до постання такого питання стали нещодавні військові навчання "армії Придністров'я". Їх, нагадаємо, раптово провели 19 лютого.

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Напад із Придністров'я – "несерйозний сценарій"

Глава Міноборони Олексій Резніков не вважає можливий напад військ Росії з боку Придністров’я (це регіон Молдови, який називає себе окремою республікою, а фактично контрольований Росією) серйозним сценарієм.

Придністров’я – це не серйозний сценарій. Тому що там і Молдова, яка давно чекає можливості відновити свою територіальну цілісність,

– сказав із цього приводу український міністр.

І додав, що військові навчання, які організували у Придністров’ї 19 лютого – "це фарс, який використовують як елемент інформаційної війни".

Резніков також наголосив, що Збройні сили України готові тримати удар з будь-якого боку:Стратегічні запаси готові: паливо і набої. У нас немає ніякої неочікуваності".

Нагадаємо:

19 лютого у Придністров'ї "несподівано" вирішили провести військові навчання. На стрільби вивели важку техніку і похвалилися її світлинами.

Регіон межує з Україною, тож "несподіваність" навчань має цілком логічне пояснення: Кремль продовжує нагнітати ситуацію навколо українських кордонів.

Молдова ж тим часом продовжує вимагати виведення російських військ із Придністров’я, але Кремль принципово цього робити не збирається.

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