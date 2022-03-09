У нас війна, це ж не пінг-понг, – Зеленський наполягає якнайшвидше відправити літаки в Україну
Президент України Володимир Зеленський розповів про ситуацію в Україні на чотирнадцятий день війни з Росією. Він зазначив, що світ має реагувати на вбивства цивільного населення.
Президент подякував Польщі за готовність надати Україні бойові літаки. Він зазначив, що наразі є технічне питання в логістиці, яке необхідно вирішити.
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"Є офіційне рішення Польщі передати літаки на відповідну американську базу. Ми також маємо підтвердження, що домовленість з американською стороною є, але при цьому чуємо, що пропозиція Польщі нібито необгрунтована. І це кажуть у Вашингтоні", – зазначив Зеленський.
Часу немає
За словами президента, Україна чекає на рішення. Він наголосив, що війна вже йде й часу немає.
У нас немає часу на всі ці сигнали. Це ж не пінг-понг. Це про людські життя,
– заявив президент.
Він попросив розв'язувати питання з літаками швидше й не перекидати відповідальність.
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