У нас війна, а він їде до Кіріла, – Овдієнко емоційно відреагував на заяви Папи про Україну

Поки в Україні триває наймасштабніша у світі війна з часів Другої світової, Папа Римський дуже неоднозначно себе поводить. Подекуди він навіть поширює кремлівські наративи і хоче їхати до патріарха Кіріла.

Про це в ефірі 24 каналу заявив ведучий Артем Овдієнко. Він наголошує, що українці розраховували на значно більшу підтримку від Папи Римського. Звісно, його не варто звинувачувати у роботі на Кремль, але деякі заяви понтифіка відверто дивують.

До теми Папа Римський раптом згадав про "жорстокість" Росії у війні проти України

"Якщо ви не є католиком, то все одно розумієте, наскільки поважною фігурою є Папа Римський. Ми очікували від нього всебічної підтримки, бо ми жертви. На нас скоїв напад нелюд, людожер, вбивця, гвалтівник, мародер. Тому ми чекали від понтифіка просто максимальної підтримки. Наскільки це можливо", – наголошує Артем Овдієнко.

Але Папа Римський відверто здивував. Нещодавно він дав інтерв'ю італійському виданню La Stampa. І там знову багато незрозумілих заяв про війну в Україні.

Папа Римський інколи поширює кремлівські наративи

За словами Овдієнка, Папа почав розповідати, що війна в Україні могла бути "спровокована, або їй просто не запобігли". Також Франциск спробував применшити жорстокість окупантів, приплівши, що вони тут використовують багато чеченських та сирійських найманців.

Раніше Папа Римський взагалі скаржився, що війна Росії з Україною відволікає людство від решти проблем. Мовляв, війн зараз і так багато, тому не можна концентруватися лише на цьому конфлікті. А світ нібито краще ставиться до українських біженців, ніж до африканських чи з Близького Сходу.

Словом, понтифік поширює досить неоднозначні заяви, які інколи збігаються з баченням Кремля.

Артем Овдієнко наголошує, що саме Росія розповідає, що її спровокували на війну, та намагається всіляко розбити підтримку України. Саме звідти йде різна маячня про біолабораторії, озброєння, ядерну загрозу, бази НАТО тощо.

Ми то з вами розуміємо, що це маячня. І тут 111 день війни, виходить Папа і каже, що "нє всьо так адназначна". Нібито кимсь була спровокована ця війна. Та не була вона ніким спровокована! Немає тут провокацій. Винятково бажання Путіна захопити Україну та знищити українців. Геноцид. Тотальне винищення, – підкреслив Артем Овдієнко.

Папа не їде до України, але хоче побачитися з патріархом Кірілом

Артем Овдієнко обурився, що Папа Римський досі хоче побачитися з Кірілом, який благословляв російських загарбників на вбивства та мародерства. Натомість Франциск так і не відвідує Україну, хоча його сюди неодноразово запрошували.

Приїзд Папи продемонстрував би потужну підтримку українського народу. Але він хоче їхати до Гундяєва. Це просто не вкладається у голові.

"Жодних претензій до католиків чи римо-католицької церкви. Але реально думав, що Папа мав би бути тут серед нас в Україні. Приїхати і нас підтримати. Своїм тілом закрити Україну від ракетних обстрілів. Це було б з боку Папи героїзмом. Могли б його святим назвати. А він їде до Гундяєва", – говорить Артем Овдієнко.

Поки Папа Римський неоднозначно висловлюється про війну, багато іноземних солдатів вже воюють в лавах ЗСУ. Вони майстерно обороняють Україну від російських окупантів.

Від Папи взагалі не очікували. Овдієнко потужно розніс заяву понтифіка: дивіться відео