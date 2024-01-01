У нас є прильоти, – Кім про атаку "Шахедами" Миколаївщини

Пізно ввечері 31 грудня російські військові запустили багато "Шахедів" по всій Україні. Частина з них летіла на Миколаївщину. Відомо, що в регіоні є прильоти.

Миколаївщина впродовж вечора 31 грудня відбивалася від російських дронів-камікадзе. А вже після півночі 1 січня 2024 року глава Миколаївської ОВА повідомив про прильоти. Він був максимально лаконічним у своєму сповіщенні.

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В нас є прильоти… працюємо,

– зазначив Віталій Кім.

Миколаївщина під загрозою атаки

О 23:12 Повітряні сили звернулися до українців. Сповістили, що з Чорного моря "Шахеди" летять у напрямку Одещини. За кілька хвилин додали, що рухаються ударні БпЛА на Одесу, а ще через кілька – що на Миколаїв.

Вже о 23:47 додали, що атака "Шахедів" з півдня триває. Відтак, закликали не ігнорувати повітряну тривогу та перебувати в укриттях доти, поки не буде сигналу про відбій.

О 23:49 також зверталися до мешканців Одеси, Миколаєва, Запоріжжя та Кривого Рогу. Їх прохали не виходити з укриттів, адже загроза ударних БпЛА нікуди не зникла.

"Шахеди" станом на 00:27 1 січня все ще фіксують у повітряному просторі. Так, кілька груп – зі сходу та заходу курсують на Дніпро. А ще кілька груп з Миколаївщини летять у напрямку Одеси.

31 грудня на Київщині працювала ППО

Отже, на Київщині повітряну тривогу оголосили о 18:17. А вже о 19:29 сповіщали про загрозу з повітря мешканців самого Києва. Сирени увімкнули, адже у регіоні фіксували "Шахеди". Згодом стало відомо про роботу ППО.

О 19:31 Повітряні сили попередили, що "Шахеди" на Чернігівщині. І що рухаються вони на Київ. Також фіксували тоді ударні дрони на Вінниччині, Одещині, Миколаївщині, Кіровоградщині, Черкащині.

Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги,

– закликають у Київській ОВА о 19:50.

Нагадуємо, що під час повітряної тривоги важливо перебувати в укриттях. Якщо у вас такої можливості фізично немає, то дотримуйтеся бодай правила двох стін і не стійте біля вікон. Цей простий алгоритм дій може вберегти вам життя.