У нас є сила духу, а Росією керує злість знищити нас і нашу владу, – Верещук про нерівність сил

Україна дає хоробру відсіч російським окупантам. Мужністю наших воїнів захоплюється увесь світ, і саме вони є сучасними супергероями.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у інтерв'ю 24 каналу розповіла, що попри відвагу наших захисників сили у цій війна не рівні. Саме тому світовій спільноті треба ще активніше включитися у боротьбу та допомагати Україні.

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Нерівність сил

На думку Ірини Верещук, наші сили не є невичерпними, тому допомога Заходу має стати наою опорою у боротьбі з окупантами.

Сила духу в нас є. Сила волі – є. Але наші ресурси не є дуже об'ємними. Натомість в Росії є кількість та злість, жорстокість у прагненні знищити нашу державу, знищити владу, знищити суспільство, яке хоче свободи та елементарних цінностей,

– заявила вона.

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