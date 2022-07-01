Нас заганяли в "русскій мір", – Садовий про перейменування вулиць Львова

Львівська міська рада на сесії ухвалила рішення щодо перейменувань низки вулиць міста. Раніше мешканці могли самі проголосувати за вподобані назви.

В нас було правило перейменовувати тільки одну вулицю на рік, але російська агресія взагалі змінила наше уявлення про співжиття. Про це 24 каналу розповів міський голова Львова Андрій Садовий.

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За його словами, зрозуміли, що російська культура насправді є частиною російської пропаганди.

Люди, які вбивають безневинних жінок та дітей, вони виховувалися на Пушкині, на Лєрмонтові, вони слухали Чайковського. Отже, ми маємо повністю ізолювати всіх нас від цих парадигм,

– повідомив Андрій Садовий.

"Робота комісії дуже непроста, тому що ж багато геніальних думок. Стараємося робити все виважено", – зазначив міський голова Львова.

Він пригадав, коли ці російські назви вулиць приходили до Львова, це було ще в часи Радянського союзу. Тоді ніхто думки громадян не питав, а просто навʼязували цю культуру.

"Нас заганяли в цей "русскій мір" системно. Незалежність України дала це усвідомлення, але не до кінця. Тому повна, тотальна ізоляція", – додав Андрій Садовий.

У Львові буде вулиця Станіслава Лема – це питання часу

Мер Львова пояснив, що голосування за назви вулиць, які відбуваються в інтернеті, мають виключно дорадчий голос. Проте він важливий, щоб відчути настрій людей.

Якщо ми говоримо про Станіслава Лема, можу однозначно запевнити, що у Львові буде вулиця Станіслава Лема,

– заявив Андрій Садовий.

"Він – людина, яка прославляла Львів. Він велику частину свого життя прожив у Львові. Потім прожив у Кракові, з яким ми також маємо партнерські відносини. Тому це питання часу. Ще буде багато цікавих назв", – додав Садовий.

Дивіться відео: Андрій Садовий про тотальну ізоляцію від "русского міра"